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「空戰英豪」退伍變共諜？ 葛季賢、樓文卿更審仍無罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢、前中校副主任樓文卿，遭控在服役期間被大陸解放軍上尉鎮小江吸收，蒐集我空軍戰機操演等敏感資訊，台北地檢署2017年依陸海空軍刑法洩密罪嫌起訴兩人，台灣高等法院2020年判無罪。最高法院撤銷、發回，高院更一審今仍判2人無罪。

1990年7月間，空軍派出2架偵察機飛往大陸浙江路橋機場進行空中偵照，新竹空軍聯隊派出4架戰鬥機護航，結果在台海上空遭遇大陸殲八戰機攔截，險些爆發空戰。葛季賢是4名戰鬥護航機飛官之一，事後被稱「空戰英豪」。

鎮小江共諜案在2015年爆發後，空軍官校以葛遭受刑事調查，不能勝任工作為由將他資遣。葛否認替鎮在台發展組織，曾向高雄市政府勞工局申請勞資爭議調解。

檢方查出，鎮小江11年前以香港居民身分，假借經商名義來台發展共諜組織，利用招待出國、送禮、餽贈美金等方式，陸續吸收退役軍官洩漏軍事機密，層級最高是前陸軍馬防部少將指揮官許乃權，最高法院依違反國安法判許判2年10月徒刑、鎮4年徒刑定讞。

檢方追查，葛季賢、樓文卿有意退伍後赴大陸發展，2009至2012年間，兩人被昔日袍澤、因案被通緝的空軍前中校劉其儒招待至國外旅遊，再由大陸情治人員出面設宴款待、吸收，要兩人返台發展共諜組織。高院前審認為有自白前後不一、客觀事實不符等問題，判葛季賢、樓文卿無罪。

檢方上訴，最高法院撤銷無罪判決，發還高院更審。高院更一審在審理完後，仍認定兩人犯罪事證不足，再次判葛季賢、樓文卿無罪。

空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢捲入鎮小江共諜案，台灣高等法院更一審今仍判葛無罪。圖／聯合報系資料照
空軍官校飛行訓練指揮部前上校副指揮官葛季賢捲入鎮小江共諜案，台灣高等法院更一審今仍判葛無罪。圖／聯合報系資料照

空軍 鎮小江

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