聽新聞
test
0:00 / 0:00
紅富海吸金案首波拍賣金額逾690萬 第二波4月12日登場
苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，新竹分署1月19日首次拍賣，吸引爆棚民眾競標，79件拍賣物中總拍定78件，拍定金額高達685萬3000元。新竹分署今天指出，第2波拍賣將於4月12日登場，歡迎民眾參與。
新竹分署指出，拍賣會場將再次推出「重磅級」的拍賣物件，不僅金光閃閃，而且重量十足，有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%之純金。由於俄烏戰爭爆發後，金價不斷飆漲，黃金可說是最好的保值商品，值得入手。
此外，新竹分署這次還有拍賣勞力士手ROLEX Day-Date 36兩支（無保證書），經由專業鑑價機構以未拆錶之方法鑑價完畢。勞力士手錶同樣具有極強的保值能力，向來為諸多行家爭相收藏之商品，有意收藏之行家切勿錯過拍賣。
新竹分署表示，第二次拍賣訂於4月12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行拍賣，相關拍賣資訊、拍賣物照片、拍賣公告、保證金及尾款繳納方式等將陸續在官方網站上更新，有興趣的民眾務必密切關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言