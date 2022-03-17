紅富海吸金案首波拍賣金額逾690萬 第二波4月12日登場

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，新竹分署1月19日首次拍賣，吸引爆棚民眾競標，79件拍賣物中總拍定78件，拍定金額高達685萬3000元。新竹分署今天指出，第2波拍賣將於4月12日登場，歡迎民眾參與。

新竹分署指出，拍賣會場將再次推出「重磅級」的拍賣物件，不僅金光閃閃，而且重量十足，有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%之純金。由於俄烏戰爭爆發後，金價不斷飆漲，黃金可說是最好的保值商品，值得入手。

此外，新竹分署這次還有拍賣勞力士手ROLEX Day-Date 36兩支（無保證書），經由專業鑑價機構以未拆錶之方法鑑價完畢。勞力士手錶同樣具有極強的保值能力，向來為諸多行家爭相收藏之商品，有意收藏之行家切勿錯過拍賣。