史上最貴溪蝦1隻1萬5千元 台東2男違法電蝦遭判刑

台東翁姓及高姓男子，使用電器前往溪邊違法電蝦，警方當場查獲1隻溪蝦，移法送辦。經檢察官起訴，法院日前審結，法官認為雖僅捕獲1隻溪蝦，但使用電器可能對自然生態環境造成危害，實屬不該，判處2人拘役15天，可易科罰金。

判決書指出，翁及高男於去年9月間，前往達仁鄉五福谷溪捕撈水產動物，未料，2人未經機關許可，且非試驗研究目的，竟違法使用電器電蝦，巡邏員經過察覺有異，將2人查問，當場查獲1隻溪蝦，扣得電器1組、漁網1個，帶回詢問。