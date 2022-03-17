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史上最貴溪蝦1隻1萬5千元 台東2男違法電蝦遭判刑
台東翁姓及高姓男子，使用電器前往溪邊違法電蝦，警方當場查獲1隻溪蝦，移法送辦。經檢察官起訴，法院日前審結，法官認為雖僅捕獲1隻溪蝦，但使用電器可能對自然生態環境造成危害，實屬不該，判處2人拘役15天，可易科罰金。
判決書指出，翁及高男於去年9月間，前往達仁鄉五福谷溪捕撈水產動物，未料，2人未經機關許可，且非試驗研究目的，竟違法使用電器電蝦，巡邏員經過察覺有異，將2人查問，當場查獲1隻溪蝦，扣得電器1組、漁網1個，帶回詢問。
案經檢察官依非法採捕水產動物罪起訴2人，法官審理時，2人坦承犯行。法官認為雖僅捕獲1隻溪蝦，但2人明知使用電器捕撈行為可能對自然生態環境造成危害，顯見生態保育及維護觀念淡薄，判處2人拘役15天，可易科罰金，一天一千元折算。
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