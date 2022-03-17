聽新聞
test
0:00 / 0:00
孩子膚色不同還硬塞給前夫、討扶養費 不敢去鑑定輸了
花蓮一名女子和前男友分手後又覓得新歡，但不到1個月就分手，她和前男友破鏡重合，1個月後卻對前男友表示「懷了上個男友的小孩」；8年前女子和「新歡」結婚，婚姻2018年告吹。前夫對小孩的膚色、長相起疑，設法聯繫前妻的前男友，對方說「孩子可能是我的」。前夫提否認子女之訴，因女子拒絕帶小孩做血緣鑑定，一、二審都判孩子不是前夫的種。
前夫表示，在離婚後探望小孩，但越看越覺得小孩的膚色不僅和他不一樣，也跟前妻有差異，而且長得也不像自己。他想法子找到了前妻的前男友，想要詢問對方知不知道誰是孩子的生父，對方竟說「可能是我的」。
前夫提否認子女之訴，新北地方法院判他勝訴，前妻不服而上訴，並反請求給付每個月1萬1千元的扶養費。
台灣高等法院開庭時，女子表示前夫片面臆測她懷孕時仍和前男友交往，還主觀地用孩子的膚色、長相來斷定不是他的孩子，但孩子出生時懷孕的週數為37週3天，那時已和前夫交往。她聲稱，前男友的說法也只是一面之詞，證明力低落，前夫說不出為何孩子不是出自他的種，她當然可以拒絕配合鑑定。
前男友則證稱8、9年前曾與女子交往、同住，有性關係，忘了何時分手。高院認為，前男友已經快40歲了，他明知道這孩子是前女友在有婚姻關係期間所生，卻說出「孩子可能是我的」這種話，前夫有理由相信所言不假。
現代生物科學發達，以DNA鑑定子女血統來源的精確度極高，但女子卻不配合帶小孩到法務部調查局做血緣鑑定，高院認為她無正當理由而拒絕協力，法院的判斷對她不利。
高院認為女子在實際受胎期間與其他人發生性關係，前夫的懷疑有理，本來這個懷疑可以透過DNA檢驗來澄清，但女子拒不配合，致使前夫證明出現困難，這也與女子堅稱孩子是前夫的牴觸，因此駁回女子上訴，前夫也不用支付扶養費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言