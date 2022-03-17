孩子膚色不同還硬塞給前夫、討扶養費 不敢去鑑定輸了

花蓮一名女子和前男友分手後又覓得新歡，但不到1個月就分手，她和前男友破鏡重合，1個月後卻對前男友表示「懷了上個男友的小孩」；8年前女子和「新歡」結婚，婚姻2018年告吹。前夫對小孩的膚色、長相起疑，設法聯繫前妻的前男友，對方說「孩子可能是我的」。前夫提否認子女之訴，因女子拒絕帶小孩做血緣鑑定，一、二審都判孩子不是前夫的種。

前夫表示，在離婚後探望小孩，但越看越覺得小孩的膚色不僅和他不一樣，也跟前妻有差異，而且長得也不像自己。他想法子找到了前妻的前男友，想要詢問對方知不知道誰是孩子的生父，對方竟說「可能是我的」。

前夫提否認子女之訴，新北地方法院判他勝訴，前妻不服而上訴，並反請求給付每個月1萬1千元的扶養費。

台灣高等法院開庭時，女子表示前夫片面臆測她懷孕時仍和前男友交往，還主觀地用孩子的膚色、長相來斷定不是他的孩子，但孩子出生時懷孕的週數為37週3天，那時已和前夫交往。她聲稱，前男友的說法也只是一面之詞，證明力低落，前夫說不出為何孩子不是出自他的種，她當然可以拒絕配合鑑定。

前男友則證稱8、9年前曾與女子交往、同住，有性關係，忘了何時分手。高院認為，前男友已經快40歲了，他明知道這孩子是前女友在有婚姻關係期間所生，卻說出「孩子可能是我的」這種話，前夫有理由相信所言不假。

現代生物科學發達，以DNA鑑定子女血統來源的精確度極高，但女子卻不配合帶小孩到法務部調查局做血緣鑑定，高院認為她無正當理由而拒絕協力，法院的判斷對她不利。