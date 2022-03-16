彰化執行署法拍扣押的551萬片口罩 製造商80萬標回

行政執行署彰化分署接受彰化地檢署囑託變價因犯罪所查扣的混充醫療用口罩，數量約有551萬餘片，今天拍賣，沒想到最後由原本的製造商以80萬元標得，未來將用來進行捐贈，為國庫進帳，也讓扣押的口罩能物盡其用。

今天拍賣的口罩有成人、兒童平面及立體口罩，為地檢署囑託變價口罩數量最大宗的案件，彰化分署考量到待變價的口罩數量極為龐大、產品種類複雜，在考量節省成本的前提下，全部採用通訊投標方式，整批變賣， 不定底價。

彰化分署今日下午2點多，彰化分署執行人員到彰化光復郵局的郵政信箱領取這次的投標書，一共有3份，承辦人員將所有投標書都取回後，投入放在彰化分署大會議室的標匭，並在3點整公開進行直撥開標，最後口罩變賣由製造本批廠商得標。

不過，由於該公司身份特殊，因此彰化分署於開標當場，立即現場以電話聯絡該公司的馮姓襄理，詢問該公司購回這批口罩的用途。