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8天內第二度！ 警察人員免職案釋憲 司法正副院長迴避
高雄市前消防員徐國堯2014年上半年平時考核獎懲互相抵銷，累積達2大過，市政府依警察人員人事條例核布免職，徐向公務人員保障暨培訓委員會提復審、向行政法院提行政訴訟皆遭駁。徐認為公務人員保障法、警察人員人事條例部分條文牴觸憲法，聲請大法官解釋，併就司法院釋字第243號解釋聲請補充解釋。憲法法庭今公告大法官許宗力、蔡烱燉迴避。
許宗力、蔡烱燉為司法院正、副院長，本月9日憲法法庭也公告兩人迴避與徐國堯同在本月29日行言詞辯論的基隆市林姓消防員免職案釋憲，理由是公務員免職涉及司法權與用人機關（行政權）以及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題。
徐國堯案的爭點有二，第一是警察人員人事條例第31條第1項第11款規定，警察人員於同一考績年度中，其平時考核獎懲互相抵銷後累積已達二大過者，即予免職之規定，與一般公務員不同，是否違反憲法平等原則？有無侵害憲法保障人民服公職之權利？
第二項爭點則是，規定允許遴任機關或其授權之機關、學校於符合上開條件時，即應為免職處分，是否違反憲法第77條「司法院為國家最高司法機關，掌理……公務員之懲戒」之規定？
徐國堯2014年9月因被記42支申誡，累計申誡達兩大過程度，遭高雄市消防局免職，他認為是曾率眾遊行，爭取消防員工時權益才受迫害，提行政訴訟爭取復職，但最終敗訴。交通運輸、警察、消防、海巡、醫療和關務機關全年無休服務民眾，但輪班、輪休制度不明，2019年的司法院釋字785號解釋要求相關機關3年內修正，被視為是「遲來的正義」。
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