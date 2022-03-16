超跑3惡少今開庭求交保 被害人母：放出來暴力討債？

彰化縣張敦量等3人涉嫌毆打宋姓大學生重傷案，今天下午在台中地院開庭，張等3人請求交保。圖／聯合報系資料照

瑪莎拉蒂張敦量等三人毆打宋姓大學生重傷案，今午在台中地院開庭，除勘驗案發時的行車記錄器、大樓監視器與警員密錄器外，雙方律師也請求對宋的傷勢再作鑑定，釐清是否達重傷害。張等3人今向法官請求交保，張表示「對被害人與其家屬抱歉」。

但受害學生母親與律師認為，當時車內證人都是學生，而根據影片，張等人都是「有背景」之人，交保讓人擔憂，證人也可能會被暴力脅迫而影響，希望法官繼續羈押。

張敦量、李韋霖、陳勁豪等三人因單純行車糾紛，涉嫌將宋姓大學生毆打重傷，去年11月11日遭法院裁定羈押，經台中地檢署在去年12月24日依殺人未遂、重傷害、傷害、強制等罪起訴張等三人後，台中地院裁定接押迄今，不過因羈押期即將期滿，3人都在庭上請求法官交保。

張敦量說，案發之後對於被害人、被害人的家屬感到非常抱歉，羈押期間也已經深感悔悟，希望法官能夠讓他交保，彌補被害人的損失。

李韋霖、陳勁豪的辯護律師則說，根據勘驗的行車記錄器影片可得知，二人都有在場幫忙阻擋的動作，也無重傷害的犯行，當初起訴也是只有傷害及強制罪，而從去年11月11日羈押迄今，已經好幾個月，而且二人犯行尚屬輕微，若再延押的話，就已超過6個月，可能已超過未來二人的量刑，請求法官審酌讓二人交保。

宋姓大學生母親認為，瑪莎拉蒂的車損還沒談妥，想要找快找對方談，但現在卻連車子的下落都不明，擔心張等人交保後，會有暴力討債的狀況。

宋母委任律師陳欽煌則認為，從勘驗影片可得知，事故發生後，張敦量馬上就找來兩輛車，多名朋友到場助勢，顯然有相關背景，若法官裁定讓張等3人交保，兒子車內載的證人都是學生，也會擔心張等人去恐嚇、影響未來證人上法院的證詞。且本案除了監視器畫面，相關證人都在旁邊直接目擊，其證言可以補足監視器畫面不足之處，相當重要，認同檢察官意見，應延長羈押。

彰化縣食品小開張敦量（23歲）與友人李韋霖（25歲）、陳勁豪（19歲），在去年11月7日凌晨，駕駛瑪莎拉蒂與宋姓大學生發生行車糾紛，同夥涉嫌架著宋，張以腳持續猛踹宋的頭部，致被害人頭部受重創，台中地檢署檢察官認張等3人目無法紀，手段兇殘，犯後飾詞狡辯，去年12月24日，依殺人未遂、強制罪將張起訴，同夥李、陳依傷害、強制罪起訴，全案移審台中地院後，三人接押，目前審理中。