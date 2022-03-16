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網紅「小玉」起訴 蔡清祥：妨害性隱私最重判處7年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

針對新北地檢署偵結起訴網紅「小玉」等人涉嫌以深偽技術合成影片散布、播送及販賣猥褻影像案，法務部蔡清祥今天表示，法務部已在刑法增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」專章，最重可處7年有期徒刑，以嚴懲不法。

蔡清祥說，所有民眾應尊重他人，不應未經他人同意攝錄或散布性影像，並應留意辨識深度偽造技術影片，切勿製作、散布不實性影像，共同來維護每個人的性隱私與人格權，一起營造安全無虞的網路環境。

蔡清祥表示，他肯定承辦檢警同仁打擊不法的辛勞，對於以不實深偽影片為犯罪手段而傷害無辜民眾權益，法務部已積極啟動修法，保障一般民眾及維護受性犯罪之被害人的權益。

他說，法務部配合修法，經行政院會本月10日通過在刑法增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」之處罰專章，其中，製作或散布他人不實性影像罪，最重可處以5年有期徒刑，若有意圖營利行為，最重提高刑度至7年有期徒刑。

法務部長蔡清祥今天說：妨害性隱私最重判7年。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥今天說：妨害性隱私最重判7年。記者王聖藜／攝影

法務部 蔡清祥 行政院

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