網紅「小玉」起訴 蔡清祥：妨害性隱私最重判處7年

針對新北地檢署偵結起訴網紅「小玉」等人涉嫌以深偽技術合成影片散布、播送及販賣猥褻影像案，法務部長蔡清祥今天表示，法務部已在刑法增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」專章，最重可處7年有期徒刑，以嚴懲不法。

蔡清祥說，所有民眾應尊重他人，不應未經他人同意攝錄或散布性影像，並應留意辨識深度偽造技術影片，切勿製作、散布不實性影像，共同來維護每個人的性隱私與人格權，一起營造安全無虞的網路環境。

蔡清祥表示，他肯定承辦檢警同仁打擊不法的辛勞，對於以不實深偽影片為犯罪手段而傷害無辜民眾權益，法務部已積極啟動修法，保障一般民眾及維護受性犯罪之被害人的權益。