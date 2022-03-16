北市家具街封街促銷多舉家參與 警加強宣導酒駕新法

酒駕新法將上路，台北市警方近日藉南昌路家具街舉辦封街活動，吸引眾多家庭參與，特別派員到場宣導，呼籲民眾切勿酒駕，以免觸法。

中正二分局表示，上周末中正區南昌路家具街舉辦一年一度封街活動，現場商家祭出年度優惠，吸引眾多家庭參與，酒駕新法預定3月31日施行，特別派員到場向民眾宣導、說明新法修正重點。

酒駕新法修正重點包含：再犯累計期限從5年改為10年，只要10年內第2次酒駕，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。酒駕初犯致人重傷或死亡，即可沒入車輛，駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，也要比照拒測處罰。乘客連坐罰鍰提高為6000元以上、1萬5000元以下。提高未依規定使用酒精鎖罰鍰，酒駕肇事刑責也提高，致人於死或重傷者，不論初犯或累犯，均得併科罰金。