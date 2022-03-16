賽車教父要戰中國網紅！苦無道路測速 彰化議長伸援手

人稱「廖老大的賽車教父」汽車零配件改裝製造商廖志賢因不滿中國網紅說台灣的車不快，而改裝名車奧迪TT RS後要和中國網紅比快，但因借不到道路進行測試。彰化縣議長謝典林看到他的直播後，主動表示願意協調彰化田中鎮公所開放路權提供測試，強調因彰化和台中也有汽車零組件產業，希望能證明台灣的實力。

廖老大因不滿中國網紅杰尼龜「HG杰爺」批評台灣的車不快，自費改裝進口名車奧迪TT RS，要和中國網紅約定要比0-400公尺誰的車子加速度比較快，兩邊隔海叫戰已一個月，廖志賢說，目前初步路測的結果，0-100公尺的速度比中國網紅的車子快，接下來他需要1公里長度的道路來測試0-400公尺的加速。

廖志賢最近在直播上說，他自費改裝這輛車，是想證明台灣汽車工業絕不輸人家，為了完成測試，他有行文給台中市政府，希望能借一條較偏遠的道路做測試，比如火力發電廠、大甲及苑裡的路，他確定市長有收到文，但市長並沒有同意，他如果沒照約定在2個月內完成測試，就會認輸，但如果是因為借不到測試的路，他可以認輸，但輸的不是他，「輸的是政府」。

他也呼籲網友轉發po文，大家一起幫他想想辦法是否能找出一條一公里可以合法測試車速的路，因為他是最討厭飆車的人，不希望在半夜上西濱、高速公路違法飆車測速，他不能帶頭做壞。

謝典林說，他也很喜歡看賽車，前二年也有台灣極限賽車協會要在彰化辦國際賽車節來借路權，當時就在田中高鐵站附近舉辦賽車節，並吸引數萬人觀賽，而且彰化和台中也有很多汽車零組件產業都在地落腳生根，因此看到廖老大的貼文後，也很願意協調田中鎮公所出借路權，也能藉此展現台灣產業實力。

田中鎮長洪麗娜表示，謝典林議長已和她連絡，請田中鎮公所協助出借路權，為了證明台灣汽車零件的製造品質及改裝車輛水準，只要在安全無慮下，她願意配合這樣的活動，也透過鏡頭喊話「廖老大加油，台灣加油！」。