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活力康生技董座擅挪公司4千萬 遭判9年6月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

活力康生技公司以海洋活胜肽招攬會員從事多層次傳銷，未料何姓總經理因身兼廣告、建設公司負責人，竟以周轉、買名表等名目私下挪用活力康4131萬元資金，他雖辯稱「不是放入個人口袋」，但法院認為，公司屬法人其財產非負責人可隨意支配，依45個侵占罪判何9年6月，可上訴。

檢調查，何身除了是活力康總經理，也身兼八貝多廣告、永竣建設及安頤公司負責人，因活力康2017年7月向公平交易委員會報備從事多層次傳銷，並以生技產品「海洋活胜肽」招攬會員加入並制定獎金制度。

何卻從同年11月起多次指示會計，將公司原本要當作獎金而向會員收取的會費，以何需要兌換日幣、何總代付款、股東往來甚至是何男買情侶對表等名目，從公司帳戶多次提領大量現金挪為己用。

檢調比對帳戶還發現，何還會以永峻及安頤公司員工薪資、保險等，繼續從活力康的銀行戶頭領錢出來，甚至是直接匯到和活力康完全無關的八貝多帳戶內，前前後後一共侵佔高達4131萬4731元，經桃園市調處移送桃園地檢偵辦。

審理時，何僅坦承有挪用活力康資金到其他公司，並就但侵佔認罪，但仍辯稱因活力康早期都沒有票，都是開永峻、八貝多的票向他人借款支應所需，當初成立活力康利息超過1500萬元，部分款項是周轉或還給其他公司借款，還說「不是放入他個人口袋」。

法院指出，公司是法人，由法律擬制賦予人格，得為權利義務的主體，公司資金不但屬於公司自有財產，實際上也是全體股東權益的表彰，若負責人得私自任意貸放或提供股東、他人，將損及股東權益，資金運用也牽涉營運，顯非大股東、負責人可單獨隨意支配，這道理相當簡單易於明瞭。

法院根據卷證，也查無活力康有何不得申請支票只用事由，且依當時會計加總仍有1107萬元盈餘，既得申請支票、又無虧損，不採信何辯詞。

法院審酌，何男身為活力康總經理、負責人，本應為公司謀求利益，卻利用不知情的會計擅挪用巨額資金作為自己事業資金周轉，損及多數會員利益，依45個侵占罪一共判何有期徒刑9年6月，其中2年得易科罰金。

桃園地院依45個侵占罪判何男9年6月。記者曾健祐／攝影
桃園地院依45個侵占罪判何男9年6月。記者曾健祐／攝影

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