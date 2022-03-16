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燒死9人4度判死遭撤銷 今表情扭曲稱「肝積水」謀交保

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

緬甸華裔李國輝5年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，從一審到台灣高等法院更二審都判李死刑，最高法院去年以李可能因吸食安非他命引發精神病，撤銷死刑。高院更三審今開延押庭，李國輝表示「身體不舒服4、5、6個月了」，醫生說肝有積水，律師團希望法官詢問看守所是否適合繼續羈押。

李國輝來台20餘年，已取得中華民國國籍；2016年3月李與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，曾兩度縱火，分別被判刑4月和1年；2017年11月又犯，這回活活燒死9人。台大醫院精神鑑定報告，認定李具辨別是非能力，犯案後曾返回現場觀看，還到民宅偷衣物變裝逃逸。一審至更二審，雖經最高法院二度發回，李國輝仍被四度判死刑，褫奪公權終身。

最高法院發回的意見指，依人權事務委員會一般性意見，針對面臨特殊障礙情狀而無法進行有效自我辯護、道德可非難性有限的個人，避免判死刑；原判決認定李國輝經台大醫院鑑定，認為可能有因施用安非他命引發的精神病，二審判決對於量刑判斷，沒有詳細調查、說明，調查未盡，理由不備。

最高法院認為，二審採用段姓證人的證詞，認定李國輝與死者常吵架，具有殺人確定故意，但與另名鄰居證詞不同，實情為何仍須調查；又二審採用李國輝在看守所的自述，認定有殺人確定故意，與事實欄記載不符，判決理由矛盾。

因更二審也宣告死刑，高院依職權逕送最高法院審判。更三審先前開庭時，李國輝表示「我沒有上訴啊」。對於李縱火造成9死5傷悲劇，他表示因耳邊一直聽到聲音，他腦筋一片空白，不曉得會這樣子。

因羈押期將屆，高院今開訊問庭。律師表示，剛剛詢問到李身體出現「肝積水」的狀況，也有就醫治療，希望法官詢問看守所是否適合繼續羈押。李國輝較先前生龍活虎、霸道的樣子，今則呈「表情痛苦」樣貌，指身體不舒服數月了；法官質疑「是否想聲請交保」？

法官表示，本件正在進行量刑鑑定，也有請通譯在旁協助，本件候核辦。

緬甸華裔李國輝5年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，從一審到台灣高等法院更二審都判李死刑，最高法院去年以李可能因吸食安非他命引發精神病，撤銷死刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
緬甸華裔李國輝5年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，從一審到台灣高等法院更二審都判李死刑，最高法院去年以李可能因吸食安非他命引發精神病，撤銷死刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

死刑 台大醫院 縱火

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