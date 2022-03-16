「小玉」換臉大賺1338萬餘元被起訴 受害者高達119人

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，大賺1338萬餘元，新北地檢署今依個資保護法、加重誹謗、妨害風化等罪起訴，耶女則不起訴處分。

檢警調查，「小玉」前年7月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後來改名為「台灣網紅影片合成」，招募網友加入Telegram群組，私訊雲端連結提供影片；網友匯款400元加入會員，付400元可看短片，看長片要付1900元購買VIP會員。

被製作影片的有藝人蔡依林、「雞排妹」鄭家純、郭書瑤、Albee、峮峮、張景嵐，還有網紅蕾菈、奎丁、米砂，連台北市立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩都受害，.統計受害者共119人，上百部影片製作精良，假可亂真，吸引4500名會員看片。

「小玉」找來22歲莊男擔任助手，上網蒐集公眾人物影片、照片，每名對象會擷取上萬筆臉部影像，再由「小玉」使用DeepFace軟體移植到女優身上，剪輯成色情影片，每部約5至10分鐘，最長有50分鐘。粉團聊天室常舉辦票選活動，選出最想看的公眾人物。

刑事局偵四大隊第二隊網路情蒐發現換臉影片，去年12月報請新北地檢署指揮，帶回「小玉」、莊男與耶女，「小玉」稱是藝術創作，後來發現可賺錢，知道會有「道德風險」；莊坦承協助製作影片；耶否認犯案，稱款項是生活開銷，複訊後「小玉」50萬元交保、莊男10萬元交保，耶女則請回，後因「小玉」財產被扣無法具保，檢方降保為30萬、5萬元。

檢方認為，「小玉」與莊男兩人為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術，將多名女性以移花接木方式合成、偽造出真假難辨的猥褻影片，還透過網路分享，對被害人造成持續性傷害，更不定時透過網路票選、集資方式，選擇被害女性，將女性物化，考量兩人始終坦承犯行，犯後態度良好，沒收犯罪所得1338萬餘元，並請法院妥善量度刑期。