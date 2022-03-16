男持刀猛刺前女友現任男友腹部致其小腸外露 判3年10月
莊男剛和江姓女子分手，不斷傳訊息指名江女的新男友洪姓男子出面，涉嫌在新北市三芝區一處社區中庭，持銳利刀械近距離猛刺洪男腹部，洪男失血過多送醫急救，一度小腸外露緊急手術保住寶貴性命。士林地方法院宣判，莊男犯使人受重傷，未遂，處有期徒刑3年10月。
2020年10月13日晚上8時許，莊男傳簡訊給剛分手的江姓前女友，「假如你男朋友這麼貓種以後怎麼保護你、叫洪先生把東西拿過來、他個人可以扛、我現在給你機會出來面對、他媽的我就會砍死他、答應我你一輩子都會深愛她、不會欺負她、幫她還清全部金錢債務、我會真誠的心祝福您們白頭偕老！」
判決指出，莊男傳訊息指名洪男出面返還個人物品，當洪男現身社區中庭，莊男隨即持刀近距離猛刺手無寸鐵的洪男，洪男不支倒地後，莊男仍持刀揮砍，直到江女上前，莊男才罷手逃離現場；洪男失血過多送醫，身體多處刀傷，小腸外露、穿孔。
洪男指控，莊男持刀殺我，揚言要給我死。莊男坦承持刀攻擊洪男，但認錯不認罪，因擔心江女安危持刀赴約，先被洪男攻擊頭部，當場發瘋，不知道自己在做什麼。辯護人稱，莊男體型壯碩，倘若故意傷人，體型瘦弱的洪男不可能倖免於難，莊只是犯普通傷害罪，案發後就醫診斷罹患疑似情感性精神病，請求依照刑法19條減刑。
合議庭認為，莊男案發前一再傳遞「指名洪男現身」等簡訊，還可以回覆江女「請妳放心啦！我不會自殺！」再者，心理衡鑑結果顯示，莊男判斷能力大致正常，知道殺人會判刑入獄，也有入獄心理準備，會用受刺激、失憶和對方先攻擊自己等，合理化自己的行為等。莊男的行為並未因精神障礙或心智缺欠而受影響，不得依法減刑。
合議庭審酌，莊男恣意持刀攻擊洪男，猛力刺擊腹部，並揮砍洪男，明知此行為將導致他人重傷害，幸好江女即時上前、協助送醫，洪男才免於重傷害結果，考量莊男犯後未能認罪，又沒有積極和解賠償，長期經濟收入不穩定，有一定的生活壓力，身心長期不穩定需追蹤治療等情狀，依犯使人受重傷，未遂，處有期徒刑3年10月。可上訴。
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