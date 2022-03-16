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機車騎士酒駕車禍死亡 貨車司機也有疏失 二審改處拘役

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市張姓老農2年多前駕駛自用小貨車，經白河區康樂路與172線路口，剛好楊姓男子騎機車沿康樂路由南向北行駛，二車發生碰撞，楊男人車倒地後送醫不治，而楊男酒測超標已近泥醉，機車左偏行駛是肇事主因，一審認張男無罪，經上訴二審認他也有疏失，與楊男死亡具因果關係，改處拘役55日，緩刑2年。

79歲張男表示，案發前，他才剛綠燈起步，是正常行駛在道路上，楊男因為喝酒泥醉自行穿越車道，撞上他的車輛，他並無過失。然而，死者家屬不服，認張男駕車左偏行駛侵入對向車道以致肇事，也有過失，請求檢方上訴。

案經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認楊男駕駛普通重型機車，左偏行駛，是肇事主因，張男駕駛自用小貨車，左偏行駛，則是肇事次因。又經財團法人成大研究發展基金會鑑定結果，認楊男肇事責任60％，張男肇事責任40％。

台南高分院合議庭考量，經抽血及相驗化驗，楊男酒醉的程度已達泥醉，而酒醉駕車為零容忍，為相當大的過失，才會突然往左偏移往對向駛去，張男能反應時間極短，及張男僅稍微侵入對向車道，成大研究發展基金會也無法釐清，張男綠燈起步後沒有越過雙黃線延伸線行駛，是否就不會與楊男機車發生撞擊等情，認張男肇事責任為10％為宜。

合議庭認為，本件車禍發生，張男確有過失，且其過失行為與楊男死亡具有相當因果關係，同時，審理期間，張男已與死者家屬達成民事調解，賠償20萬元，最後認張男犯過失致人於死罪，處拘役55日，可易科罰金，緩刑2年，可上訴。

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台南高分院認為，本件車禍發生，張男確有過失，且其過失行為與楊男死亡具有相當因果關係，認他犯過失致人於死罪，處拘役55日，緩刑2年，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院認為，本件車禍發生，張男確有過失，且其過失行為與楊男死亡具有相當因果關係，認他犯過失致人於死罪，處拘役55日，緩刑2年，可上訴。圖／本報資料照

台南 車道

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