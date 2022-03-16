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名媛李珍妮PO文指購物專家是「渣女」 判刑4月
名媛李珍妮懷疑購物專家古瀞涵搶她男友、「衣架大王」陳友亮，在臉書、購物台粉絲專頁貼文指古瀞涵是「小三」、「渣女」等；台北地方法院審理認為，李女留言無關公益，依加重誹謗罪判她有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
已改名「李晨頤」的李珍妮曾與陳友亮交往產女，後來分手，李珍妮認為古瀞涵介入她與陳的感情，2019年4月指古女「介入別人感情的小三、還真的劈腿多男，真是購物台的活招牌」、「…男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚…真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」
古瀞涵得知後控告李珍妮加重誹，檢察官偵辦認定，小編雖刪除李女留言，仍已被不特定人共見聞，不應受言論自由保障，起訴李珍妮。
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