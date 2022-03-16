影／桃園男酒後駕駛辯吃薑母鴨未喝酒 酒測達標傻眼

桃園市28歲許姓男子昨晚騎機車在大溪區介壽路併排違規停車，警方上前舉發，發現許男面色通紅、散發酒氣，懷疑酒後開車，他頻說自己是吃薑母鴨，但經警方了以酒測呼氣後，酒測值0.25mg/L達標，他頻頻說自己吃薑母鴨未喝酒喊冤，警方今天上午訊後將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方表示，許男當時騎機車上路，在大溪介壽路街上違規並排停車，員警巡邏勤務發現上前舉發，看見許男滿臉通紅、散發酒氣，要他呼酒測器。

許男現場一再解釋說明、表示自己並未飲酒，是晚餐吃薑母鴨，員警詢問是加入米酒的薑母鴨後，經酒測器呼氣後，查出酒測值0.25mg/L達標，警方將他帶回偵辦，筆作筆錄後今天上午將他移送偵辦，並呼籲民眾酒後勿騎機車或開車，避免意外危險。

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