約僱人員包庇違規使用車位涉貪 北市：自行清查發現

北市建管處黃姓約僱人員涉嫌明知士林區士東路某華夏住戶，將1樓機械停車位改為住宅、辦公室，卻未開罰或命其改善，涉犯貪汙治罪條例圖利罪。北市建管處今表示，該案是自行辦理清查作業時發現，將全力配合士林地檢署調查，若有涉及不法員工絕不寬貸。

士檢、廉政署接獲檢舉，建管處黃員負責稽核社區的停車設備，但士林區士東路某華廈住戶「違規使用停車機械設備」不符原使用項目及目的，應依規定裁罰，且命限期改善，但涉嫌圖利，讓住戶免繳罰金，繼續違規使用停車設備。

建管處今證實，廉政署昨日有持函調閱有關該處辦理停車升降設備案相關資料，強調「此案是由建管處自行辦理清查作業發現異常狀況，經政風處轉報法務部廉政署立案偵辦案件」。