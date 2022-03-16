當年被迫收6飛機…華航溢付租金逆轉勝 交通部得吐1.7億

中華航空公司和交通部民航局1989年至1993年間簽訂6架飛機租賃合約，1997年間民航局指契約移轉租賃物所有權的約定違反國有財產法，租賃期滿時不擬移轉飛機所有權給華航，2001年又表示要提前收回飛機。雙方2002年終止合約，華航向民航局請求返還12億4317萬損害賠償，一、二審皆敗訴，台灣高等法院更一審今改判民航局給付1億7872萬元。

華航主張，雙方在1989年至1993年間陸續就民航局所購買登記的6架飛機成立飛機租賃合約，約定由華航分期給付租金給民航局攤還購機本息，當華航依約付清租金或提前付清購機本息時，民航局應將飛機所有權移轉給華航。

2002年7月，華航與交通部簽立協議書，合意終止合約，依立法院決議變更合約內容，包括租金數額應依市場租金利率及殘值等因素重新調整，且交通部應將溢付租金返還華航。

華航主張，就算雙方未合意變更租金，基於誠信原則解釋補充契約的漏洞，華航得依約請求交通部返還溢付租金；或依民法第179條「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。」規定請求民航局返還；或依第227條之2第1項規定請求調整租金後，依不當得利規定請求返還；或依民法第226條第1項、第227條第1項規定請求被上訴人賠償損害。

不過華航所提的返還溢付租金訴訟接連敗訴，直到最高法院去年6月16日廢棄原判決，發回更審。

高院更一審認為，合約租金的調整變更，應受前案即租金尾款案、租金差額案確定判決爭點效拘束。也就是華航、民航局就飛機租金計算，已合意依行政院1997年4月23日函所示，依行政院核定利率、扣除飛機殘值4.88%調整，並依行政院核定的利率計算飛機租金數額。

雙方在2002年7月簽立協議書時，針對租金應依機價扣除飛機殘值4.88%的方式調整，已達成合意。依調整後租金計算方式，華航溢付租金1億7872萬元。雖華航是依雙方原有約定給付這些溢付租金，更一審認為自雙方簽立協議書變更租金計算方式時起，交通部就不應領溢付的租金，華航依民法第179條後段「雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」規定要求如數返還有理。本件可上訴。

1989年間，政府為平衡台美貿易，責令由民航局出面，以民航作業基金向美國購買10架飛機，以低利租給華航；依照最初的合約，這項租期共19年半，租期滿後飛機歸華航所有，所以華航支付的費用包括租金及飛機價款。但在野黨立委一再提出質疑，認為民航局圖利華航，監察院也認為華航租機合約不符國有財產法規定，立法院1999年決議，要求民航局在1年內收回飛機，公開拍賣。