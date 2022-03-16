16位政風高階主管宣誓 法務部長蔡清祥：防貪重於肅貪

法務部廉政署今舉辦新任政風高階主管聯合宣誓典禮，由法務部長蔡清祥擔任監誓人，他致詞時勉勵政風主管防貪重於肅貪，也要公私協力延伸廉政網絡，並勇於任事，展現廉能風範，最後傾聽民意秉持服務精神。

蔡清祥指出，台灣2021年全球清廉印象指數（CPI）獲得68分，在180個國家中排名第25名，相較於2020年上升3名，創下1995年來最好的成績。另外，去賄賂風險指數贏過香港、日本，政府國防廉潔指數，台灣也拿下亞洲第一的佳績。

蔡清祥強調防貪的重要性，認為肅貪只是處理個案，困難度不高，但落實防貪工作可避免貪瀆案件產生，也是爭取國際分數的關鍵；再者，防疫期間政風人員也沒有缺席，協助機關分配物資，並對於抗體檢測爭議、未依規定造冊施打疫苗等案件，都積極調查釐清原因，顯示政風機構已走出既定印象，獲得公正客觀第三方角色的評價。

此次異動宣誓的共有16名政風主管，包括行政院政風處處長林煥淳、交通部政風處處長丁國耀、經濟部政風處處長吳滄俯、國軍退除役官兵輔導委員會政風處處長尹維治、衛生福利部政風處處長許家錦、外交部政風處處長周志信、科技部政風處處長廖常新、行政院環境保護署政風室主任王永福、金融監督管理委員會政風室主任陳范回、公平交易委員會政風室主任何定偉、國家發展委員會政風室主任洪銘宏、國立故宮博物院政風室主任趙莉菁、台北市政府政風處處長林炤宏、桃園市政府政風處處長許志雲、台南市政府政風處處長高伯陽、花蓮縣政府政風處處長葉清燊。