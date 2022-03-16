影／通緝犯遇警拔腿逃竄 大字躺地求饒

沈姓男子搭朋友的機車到警方攔查，突然下車拔腿逃竄，員警1人騎車、1人徒步追他200公尺，在車水馬龍的馬路上壓制他，拖到路邊後，沈姓男子氣喘吁吁，大字型躺地求饒，警方查出原來他涉案遭通緝，將他逮捕歸案。

沈姓男子氣喘噓噓在路旁一個大字型躺平就擒。記者林保光／翻攝

據了解，沈姓男子（29歲）涉偽造文書案，經屏東地方法院判刑4月，但沒錢可易科罰金才沒報到執行，1月28日經屏東地檢署發布通緝。

3月10日晚間7點多，沈姓男子搭朋友的機車，經過高雄市鳳山區中山西路，遇鳳山警分局忠孝路派出所員警，員警發覺他朋友所騎的機車疑變造車燈，上前攔路，他朋友的機車剛要停下來，他突然就跳車拔腿逃竄。鳳山警分局忠孝所警員吳俊逸馬上徒步追去，所長陳宗靖也騎警用機車由巷子另端包抄。