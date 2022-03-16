貴婦網紅臥室遭裝針孔拍到帶小王回家 老公求償卻輸了

貴婦網紅袁曼軒（Sherry）2017年和澳洲礦業大王之子Pierre結婚，育有一對龍鳳胎，事後卻自爆婚變消息；她也被丈夫指控帶小王回住處過夜、親吻求償200萬元，但台北地方法院認為丈夫未經同意在臥室、住處大門口裝監視器，侵害隱私權，畫面無證據能力，判袁曼軒免賠，可上訴。

Pierre主張，他和袁曼軒2017年間結婚，他因工作、新冠肺炎疫情影響而未入境台灣，未料袁曼軒2019年2月16日凌晨帶賴姓小王回位於新北市的住處過夜，同年4月12日兩人也同床共枕、相互親吻，認為侵害他的配偶權，提告求償200萬元精神慰撫金。

袁曼軒抗辯，新北市的住處是她和丈夫共有的，每次她入境台灣都會住在那裡，但丈夫未經她同意在房屋門口裝監視器，甚至在臥室面對床鋪處裝針孔攝影機，長期監視她，嚴重侵害她的隱私權，認為監視器和針孔攝影機的畫面屬於違法取證。

再者，依大門口監視畫面，是她和賴返回住處，但兩人是朋友關係，雖然賴當天在屋內過夜，但也只是朋友間正常聊天，沒有發生踰越友誼的行為。

法官認為，Pierre自稱是以手機連線大門監視器、臥室針孔攝影機而取得畫面，又稱為維護住家安全、私人空間，才裝設監視器與針孔攝影機，但他在臥室電視機中的隱密處裝針孔，鏡頭僅正對床鋪，難以認定是為了防止友人進出臥室，顯然是長期監視袁曼軒，過度侵害隱私權，認為丈夫取得證據的手段違反比例原則。