過期4年食材改標繼續賣 黑心廠商4年獲利154萬

高雄食品原料行「興中華國際貿易」，被高雄市衛生局查出涉嫌將過期2至4年的成品，重新打印製造日期後出售，4年來合計獲利154萬餘元，去年9月高雄市衛生局與警方大動作搜索，查獲工廠還有23575公斤過期原料，雄檢偵結，考量興中華黃姓負責人、妻子林女及許姓、李姓行政人員坦承犯行，以緩起訴處分，但4人及公司須支付5萬至200萬元不等處分金。

黃男、林女為夫妻，兩人分別為興中華國際貿易、興聯發國際貿易負責人，主要經營食品、中藥及香料加工等業務，許女為興中華公司行政助理，李女則為興聯發公司的行政人員。

檢警調查，從2017年3月起，黃男、林女以月薪2萬6000元及2萬9000元價碼，聘請許女、李女等人幫公司過期的金棗八仙菓、純菜油火鍋底料、十三香、花椒油、來一坨火鍋底料、紅薯粉絲等6項食品，竄改製造日期及有效日期，再將改好的食材出售給下游廠商。

去年9月衛生局接獲線索，會同警方、食藥署人員到興中華公司搜索，當場扣得過其原料約23575公斤，檢警根據公司的出貨及財務資料，初估4年來該公司至少獲利154萬9227元。