聽新聞
test
0:00 / 0:00
過期4年食材改標繼續賣 黑心廠商4年獲利154萬
高雄食品原料行「興中華國際貿易」，被高雄市衛生局查出涉嫌將過期2至4年的成品，重新打印製造日期後出售，4年來合計獲利154萬餘元，去年9月高雄市衛生局與警方大動作搜索，查獲工廠還有23575公斤過期原料，雄檢偵結，考量興中華黃姓負責人、妻子林女及許姓、李姓行政人員坦承犯行，以緩起訴處分，但4人及公司須支付5萬至200萬元不等處分金。
黃男、林女為夫妻，兩人分別為興中華國際貿易、興聯發國際貿易負責人，主要經營食品、中藥及香料加工等業務，許女為興中華公司行政助理，李女則為興聯發公司的行政人員。
檢警調查，從2017年3月起，黃男、林女以月薪2萬6000元及2萬9000元價碼，聘請許女、李女等人幫公司過期的金棗八仙菓、純菜油火鍋底料、十三香、花椒油、來一坨火鍋底料、紅薯粉絲等6項食品，竄改製造日期及有效日期，再將改好的食材出售給下游廠商。
去年9月衛生局接獲線索，會同警方、食藥署人員到興中華公司搜索，當場扣得過其原料約23575公斤，檢警根據公司的出貨及財務資料，初估4年來該公司至少獲利154萬9227元。
檢警偵訊時，黃男、林女等4人坦承竄改製造及有效日期，事後已將出售過期食品原料連同庫存回收銷毀，檢方考量4人坦認犯行，除黃男有酒駕前科外，其餘3人無前科，包含興中華、興聯發及黃男、林女等6名被告以緩起訴處分，但2公司及黃男等4人則要支付5萬至200萬不等緩起訴處分金，以資警惕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言