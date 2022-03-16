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想查外遇證據被抓包 她拿木砧板活活打死老公判關8年半
屏東縣陳姓婦人懷疑分居的丈夫外遇，潛入丈夫租屋處查找證據未果，卻被丈夫發現，兩人發生口角，她拿木製砧板毆打丈夫頭、頸、腹部致死，一、二審考量她受精神疾病所苦且符合自首，皆依殺人罪判刑8年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
陳婦長期懷疑丈夫外遇，兩人常為此發生爭吵，她2019年10月31日上午10時許，趁丈夫外出，闖入丈夫租屋處查看外遇證據，發現屋內沒人後離開，但隔20分鐘又跑回租屋處，正巧碰到丈夫回家，陳婦擔心行蹤曝光，躲在廚房內想等丈夫外出再離開。
未料，丈夫走進廚房，發現躲在裡面的陳婦，兩人一言不和起口角爭執、拉扯，丈夫原先拿著砧板追陳婦，卻因年老無力讓砧板掉落地上，陳婦趁機撿起砧板砸丈夫的頭、頸、胸、腹，造成丈夫全身多處骨折，倒臥血泊中。
陳婦見丈夫重傷，不僅未通報送醫，她還變裝換穿白色長袖外套、戴淺色帽子，攜帶大包塑膠袋離去，直到晚間在女兒陪同下到警局自首，陳婦被依家暴殺人罪嫌起訴。
法院認為，陳婦有精神病史、動機、犯案計畫及案發經過，再參酌醫院精神鑑定結果，認為陳婦犯案時精神障礙已致辨識行為違法能力減低，且符合自首要件，依法減刑，一、二審依殺人罪判8年6月徒刑，最高法院駁回上訴確定。
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