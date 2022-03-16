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男子酒駕賓士大G 撞多輛汽機車卡在窄巷內
今天凌晨2時許，一輛賓士大G休旅車，在台北市文山區木柵路四段一處巷弄，失控撞上一輛小客車及8輛機車，最後卡在窄巷內；警方到場後，陳姓駕駛（36歲）涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌送辦。
文山一警分局指出，凌晨2時許獲報，一輛賓士在木柵路四段159巷內，撞路邊停放一輛小客車及8輛機車，當時賓士駕駛沿木柵路4段159巷170弄北向南車道行駛，自撞多輛車輛，最後卡在窄巷內。
警方到場時，陳男渾身酒氣，他坦承在中山區南京東路三段附近酒吧內與朋友聚會，飲用四杯威士忌後駕車要返回桃園住家，卻因為路況不熟，跟隨手機導航指引，駛進肇事地點巷弄，警方檢測酒測值為0.77MG/L，全案依公共危險罪，移送台北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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