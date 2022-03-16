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向心夫婦涉洗錢無罪 台北地檢署不服今提起上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

總統大選前澳洲「王立強」共諜事件牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署調查後依洗錢罪起訴。台北地院今年2月24日判2人無罪。北檢不服，認為判決違反經驗法則、論理法則，以判決違法等理由，今提起上訴。

檢察官指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽署協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「五年代租」、「五年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。

向心明知大陸國太集團從事詐騙，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將二億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區「冠德遠見」三戶豪宅，製造金流斷點，犯洗錢罪。

合議庭認為，向心並無預見「幸福新世界」可能涉及非法，也無法預見國太業務為非法詐騙，更不知道國太購股資金是犯罪所得。

此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，沒有隱匿犯罪所得，與洗錢論罪要件不同。

總統大選前澳洲「王立強」共諜事件牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署依國安法查辦，共諜案辦不成，轉向追他們隱匿二億元港幣犯罪所得來台，依洗錢罪起訴。台北地院判2人無罪。北檢今提起上訴。圖／本報資料照
總統大選前澳洲「王立強」共諜事件牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署依國安法查辦，共諜案辦不成，轉向追他們隱匿二億元港幣犯罪所得來台，依洗錢罪起訴。台北地院判2人無罪。北檢今提起上訴。圖／本報資料照

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