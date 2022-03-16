中天播黑衣人霸凌少女新聞挨罰40萬 打官司逆轉贏了！

中天新聞3年前播放女學生被黑衣人甩12個巴掌霸凌的新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）認為妨害兒少身心健康，依違反衛星廣播電視法裁罰40萬元，中天不服提行政訴訟，一審敗訴，但台北高等行政法院廢棄發回更審，台北地方法院更一審認為NCC諮詢委員出席人數不足，程序有瑕疵，改判中天勝訴，撤銷裁罰處分，可上訴。

中天新聞2019年8月30日上午6時許，於「中天0600晨報破曉新聞」節目，播放標題為「狂甩12個巴掌黑衣人入侵校園霸凌女學生」的新聞，NCC認為新聞過於詳細描述、呈現少女被霸凌的過程，妨害兒童或少年身心健康，違反衛星廣播電視法裁罰40萬元。

中天主張，新聞相關影音已經變色、馬賽克、動作抽格、定格、馬賽克，無法辨識少女身分，且記者講解時也無任何誇張和扭曲等加油添醋，不會造成社會過度反應，另NCC廣播電視節目廣告諮詢會議依規定須有至少2分之1、14名委員出席才能開會，但當時僅有13名委員出席就開會並作出決定，處分有違誤。

NCC抗辯，新聞內容重複播送少女遭包圍且不斷被掌摑，搭配記者詳述施暴、霸凌的過程與細節，除足以使少女受到二次傷害外，更凸顯暴力行為，而使其他兒童及少年產生恐懼或不當聯想，或覺得有趣而效仿；另諮詢會議已依規定由NCC主委先行圈選超過19位委員名單，且會議召集及決議等程序沒有違反法令之處。

台北地方法院一審判中天敗訴，案件上訴，台北高等行政法院認為，一審未讓中天調閱NCC諮詢會議紀錄，違背憲法保障的正當法律程序，廢棄發回更審。

台北地院更一審認為，NCC為了擴大公民參與及廣納社會多元觀點，在專業觀念上與社會脈動與時俱進，設有諮詢會議，依規定諮詢會議委員至少要有2分之1出席才能開會。

經法院調查，NCC2020年6月30日召開的諮詢會議，只有13名委員出席，未達規範的人數，會議組成程序有瑕疵，因此NCC處分有違誤，應該撤銷，判決中天勝訴。