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「惡龍」張錫銘服刑逾15年 14次提假釋遭駁提告敗訴

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

曾是警方頭疼的十大槍擊要犯、綁架集團首腦「惡龍」張錫銘，更三審判他無期徒刑定讞，迄今服刑逾15年10月，呈報假釋達14次，均遭駁回，今年2月間他不服矯正署不予許可假釋處分，向台南地院提行政訴訟，院方認原處分認事用法並無違誤而駁回。

在監服刑的張錫銘，特別聘請2名律師打行政訴訟，主張張於1995至2005年間犯殺人等罪，經判處無期徒刑確定，現在台南監獄執行。獄方去年2月份提報原告假釋案，再次遭矯正署駁回。

矯正署以張「有傷害前科，復持槍射殺被害人，經列為重大通緝要犯，並於逃亡海外返國後再度組成犯罪集團，共同持有數量多且殺傷力強大之槍械公然強擄數名被害人勒索鉅額贖款、持槍、縱火示威又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，犯行造成被害人死亡，嚴重危害公眾安全及社會治安，且無和解或賠償相關紀錄，仍有繼續教化之必要」為主要理由，去年3月29日作出不予許可假釋處分。

張不服，認原處分對台南監獄提報其假釋案再次評價，明顯錯誤，且認他應適用舊刑法規定呈報假釋，服刑已逾15年10月，呈報假釋達14次，已超越新刑法呈報假釋的門檻，提起復審，去年6月17日遭駁回，向台南地院提行政訴訟。

面對矯正署提及張未與被害人和解或賠償，張及律師認為，雖然說他在監，沒有辦法聯繫，但是他可以去接見他的家人尋求聯繫，或尋求犯保幫忙能不能聯繫被害人和解賠償，或自己訂定提出賠償計畫。然而，依矯正署相關記錄，關於被害人或其遺屬的陳述意見，台南監獄函詢台南地檢署均未回覆，張等人認，連司法機關都無法聯絡到被害人家屬，如何強令他自行聯絡？

台南地院認為，假釋審查應併同考量犯行情節、犯罪紀錄及對犯行的修復情形，據以判斷受刑人悛悔情形，核無逾越法定權限，且以原告犯行情節、犯後表現及再犯風險，作為決定得否許可假釋的依據，矯正署並無違反禁止雙重評價原則。

台南地院指出，矯正署審酌原告涉及多起犯罪，且犯行情節嚴重；認定原告悛悔情形尚不適合復歸社會而仍有繼續教化的必要，而作成不予假釋的決定，並未無逾越審查範圍。且假審會尚須衡酌整體刑事政策的趨勢，並考量執行中有關事項、犯罪所生危害、有無再犯之虞、社會對其假釋有無不良觀感、對被害人補償等情形，詳加審酌後，採無計名投票方式，取決於多數，是否通過陳報假釋的決議，俾符合社會大眾對公平正義的期待，並達防衛社會安全之效。

「惡龍」張錫銘迄今服刑逾15年10月，呈報假釋達14次，均遭駁回，向台南地院提行政訴訟，院方認原處分認事用法並無違誤而駁回。圖／本報資料照
「惡龍」張錫銘迄今服刑逾15年10月，呈報假釋達14次，均遭駁回，向台南地院提行政訴訟，院方認原處分認事用法並無違誤而駁回。圖／本報資料照

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