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討海男酒駕又通緝 出海前一刻遭警攔查淘金夢碎

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄徐姓男子（55歲）昨天下午計畫搭上遠洋漁船出海，沒料還沒上船，就因騎機車形跡可疑被警方攔停，徐男不僅身上有酒味，酒測值達每公升0.20毫克，還被查出是傷害通緝犯，被警方依規定解送至高雄地院歸案，徐男出海淘金夢碎，步上警車前嘆氣「下午要出海跑遠洋的怎麼辦？」

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員陳乃榕於15日下午1點15分左右，巡經中洲三路時，發現騎機車的徐男騎車形跡可疑，見到員警巡邏還突然頓了一下，兩名員警起疑上前示意停車，徐一下車濃濃酒味就飄入員警鼻腔。

員警當場要求徐男酒測，呼氣酒測值達每公升0.20毫克，被依酒駕相關規定開單告發，警方後來核對身分時，發現徐男去年11月遭高雄地方法院發布通緝，徐聽聞自己是通緝犯一度喊冤，稱「都有按時到庭？怎會被通緝」。

據了解，徐男多年前曾以出海捕漁維生，近年則改做船隻木工，因經濟壓力大，想要重操舊業從事收入更高的遠洋工作，徐原本計畫下午搭上遠洋漁船出海，展開為期半年的討海生活，沒料因酒駕被攔查，不僅上不了船，還得被解送至法院歸案。警方呼籲，酒後駕車己是全民公敵，請用路人切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄徐姓男子騎機車行跡可疑，被警方攔下查出不僅酒駕，還是雄院發布的通緝犯，出海前一刻遭攔，不能搭上漁船淘金。圖／讀者提供
高雄徐姓男子騎機車行跡可疑，被警方攔下查出不僅酒駕，還是雄院發布的通緝犯，出海前一刻遭攔，不能搭上漁船淘金。圖／讀者提供
高雄徐姓男子騎機車行跡可疑，被警方攔下查出不僅酒駕，還是雄院發布的通緝犯，出海前一刻遭攔，不能搭上漁船淘金。圖／讀者提供
高雄徐姓男子騎機車行跡可疑，被警方攔下查出不僅酒駕，還是雄院發布的通緝犯，出海前一刻遭攔，不能搭上漁船淘金。圖／讀者提供

通緝 酒測 酒駕

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