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下單買到全是「空氣股」！主婦痛揭買菜錢遭詐過程

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

台股近兩年飆漲，吸金集團「穆迪投資公司」自稱是外資投顧，不僅創LINE群組教人投資，還自己開發證券下單APP，股名、股價與證交所連動，讓許多菜籃族誤入陷阱；高雄一名劉姓女子，透過假APP下單，帳面損益大賺，想拿回本金卻被要求繳交15%保證金，這才知道落入陷阱，原來下的全是空氣單，一張股票都沒買到，劉女日前懊悔向警方報案，呼籲民眾別像她受騙。

47歲劉女是家庭主婦，她向本報投訴遭詐經過；去年11月她收到投資簡訊，對方來電自稱是「投顧公司」，加入群組可學習投資技巧，抱著想為自己賺點買菜錢的劉女，聽信投顧人員謊言，一步步走入吸金集團設下的陷阱。

該集團以「穆迪投資公司」為名，自稱是外資公司，在台股有交易特權，起初群組內容多為股市技術分析等課程，經由投顧老師直播教學後，再讓群組內的投資人繳錢「實戰」。

劉女指出，集團以3000元為1股，投進1股資金可領入180元紅利，還有小禮物，後來她以保單貸款，投入數萬元，第2次領回1.5萬紅利，讓她堅信投資有賺頭。

劉女說，集團為取信她們這些菜籃族，還自己寫一套證券下單APP，裡面內容與正牌證券商的APP雷同，可以下單買股、抽籤，但買股資金需匯入集團指定的帳戶，自稱是外資專用的集保帳戶，匯入金額也會顯示APP上，之後再跟隨「老師」操作下單，獲利損益都能在APP一覽無遺。

由於群組超過百人，不少群組成員會貼上匯款單、損益表，感謝「老師」讓他們大賺，劉女因此前後投入16萬元，跟隨老師下單，沒料3月初，集團顧問自稱帳戶遭檢警盯上，餘額遭到監管，若要領回本金，需先付出15%保證金。

「拿回本金怎會要付保證金？」劉女起疑詢問集團，沒料對方卻回傳「桃園檢查署」公文，證明帳戶遭監管，後面還附上「金融監督管理委員會臺灣證券交易所」的偽造公文，直到日前桃檢發聲明澄清，劉女才驚覺遭詐，15%保證金只是集團收割她們這群「韭菜」的最後手段。

後來遭騙受害者陸續在網路組織自救會，目前粗估已有百人受害，完成報案人也有50多人，其中有70多歲老翁，遭騙800多萬，粗估集團至少吸金上億元，劉女也在日前帶著相關資料，到鳳山分局完成報案，警方受理後已展開偵辦。

除了劉女外，竹北的曾姓主婦也遭騙60萬，她將集團手法整理後放上網路，提醒其他民眾注意；曾女說，該集團除「穆迪」外，還曾以「PNC集團」吸金，群組至少數十個，有些群組人數雖達百人，但多數都是集團的「暗樁」，很多群組匯款單根本一模一樣，貼的匯款單其實就是吸引他們上當。

曾女、劉女說，她們會站出來投訴媒體，就是希望其他人別在像她們一樣聽信投顧公司，也請警察嚴辦，幫小市民討回公道。

高雄市警局刑警大隊經濟組長李孟師分析，這類投資詐騙初期帳面都會顯示獲利，可讓你小額出金，再引誘你家賞投入更多資金，當你加碼後，再以各種理由拖延，不讓人領回本金或是凍結帳號、關閉網站等。

李孟師說，民眾看到「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，應提高警覺，如果民眾針對投資起疑，應保留「匯款證明」、「對話紀錄」、「網站名稱」及「網址」，並於報案時提供給警方，以利警方追查案件，揪出不法集團。

為了取信被害人，該集團還有自備證券下單APP，沒想到受騙後，才知道當時下的都是空氣單。記者張議晨/攝影
為了取信被害人，該集團還有自備證券下單APP，沒想到受騙後，才知道當時下的都是空氣單。記者張議晨/攝影
為了取信被害人，該集團還有自備證券下單APP，沒想到受騙後，才知道當時下的都是空氣單。記者張議晨/攝影
為了取信被害人，該集團還有自備證券下單APP，沒想到受騙後，才知道當時下的都是空氣單。記者張議晨/攝影
詐騙集團出示的金管會函文。圖/讀者提供
詐騙集團出示的金管會函文。圖/讀者提供
每個投資群組多達百人，但受害人調查後，貼出匯款單者都是詐騙集團的暗樁。記者張議晨/攝影
每個投資群組多達百人，但受害人調查後，貼出匯款單者都是詐騙集團的暗樁。記者張議晨/攝影
每個投資群組多達百人，但受害人調查後，貼出匯款單者都是詐騙集團的暗樁。記者張議晨/攝影
每個投資群組多達百人，但受害人調查後，貼出匯款單者都是詐騙集團的暗樁。記者張議晨/攝影
為了取信被害人，該集團還有自備證券下單APP，沒想到受騙後，才知道當時下的都是空氣單。記者張議晨/攝影
為了取信被害人，該集團還有自備證券下單APP，沒想到受騙後，才知道當時下的都是空氣單。記者張議晨/攝影
詐騙集團出示的桃園地檢署函文，其中檢察署還誤植為「檢查署」。圖/讀者提供
詐騙集團出示的桃園地檢署函文，其中檢察署還誤植為「檢查署」。圖/讀者提供
劉姓被害人與其他縣市受害者視訊，目前已完成報案數有50多人，盼警方重視。記者張議晨/攝影
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每個投資群組多達百人，但受害人調查後，貼出匯款單者都是詐騙集團的暗樁。記者張議晨/攝影
每個投資群組多達百人，但受害人調查後，貼出匯款單者都是詐騙集團的暗樁。記者張議晨/攝影
劉姓被害人與其他縣市受害者視訊，目前已完成報案數有50多人，盼警方重視。記者張議晨/攝影
劉姓被害人與其他縣市受害者視訊，目前已完成報案數有50多人，盼警方重視。記者張議晨/攝影

詐騙

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