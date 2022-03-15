台北市建管處約僱人員涉貪圖利 檢廉約談5人偵訊中

台北市建築管理工程處黃姓約僱人員，涉嫌明知台北市士林區士東路某華廈，把1樓的機械停車位改為住宅、辦公室，卻未開罰或命其改善，涉犯貪汙治罪條例圖利罪。士林地檢署今搜索、約談黃等5人，深夜11時許檢方複訊，諭知黃3萬元交保候傳。

士檢、廉政署接獲檢舉，建管處黃員負責稽核社區的停車設備，但士林區士東路某華廈住戶「違規使用停車機械設備」不符原使用項目及目的，應依規定裁罰，且命限期改善，但涉嫌圖利，讓住戶免繳罰金，繼續違規使用停車設備。

此華廈已完工超過15年，位在1樓的5、6個機械停車位，日前更改為住宅、辦公室及門廳用途，華廈有向主管單會申請變更許可，但未獲准。

士檢3月15日指揮廉政署兵分5路搜索，約談承辦稽核此業務的黃員，以及4名證人協助釐清案情。全案朝貪汙治罪條例第6條1項4款偵辦，經檢廉訊問後，4名證人請回、被告黃員3萬元交保。