新光金控併元富證券爆內線交易 前資深副總20萬元交保

新光金控前資深副總經理徐順鋆，被控在2018年新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，進場交易出售新光股票，涉違反證交法內線交易罪。台北地檢署今發動搜索並約談徐順鋆、新光金發言人李超儒等6人到案，經複訊後，徐以20萬元交保。

檢調調查，新光金控在2018年4月24日宣布以換股方式併購元富證券，1股元富證可換0.96股新光金。新光金對元富證持股將從33.45%，提高為100％持股。

檢調獲報，徐順鋆、李超儒等人涉嫌於2018年間獲悉公司重大消息後，為避免利空消息傳出，造成公司股價下跌，在內部人知悉重訊的禁止交易期間，進場交易出售持有的新光股票，藉以避免損失，交易金額總計約100多萬元。