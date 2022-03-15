嘉縣民雄鄉代會主席120萬交保 檢方抗告盼收押被法院駁回

嘉義縣民雄鄉民代表會主席周榮茂遭控以不實收據浮報，涉詐領公款133萬多元，檢方上月底依貪汙等罪嫌起訴，移審後嘉義地院1日裁准120萬交保；但檢方不服，認為周偵查中首次交保時，一度消失行蹤，有逃亡之虞，也拒認罪恐串證，提抗告要求續收押，合議庭認為，已有約束力，昨天駁回抗告。

合議庭指出，周榮茂從去年11月12日起被裁定收押，直到起訴後，3月1日院方才裁准交保，已有相當期間約束自由，目前限制周住居於民雄的住處，限制出境、出海，足以產生心理約束力，確保他之後會到庭審判，相比犯罪情節，符合比例原則。

檢察官也認為周榮茂擔任鄉代會主席，交保在外有相當程度的影響力，恐勾串證人，但合議庭認為，全案的證人、證據都經檢方調查完畢，關鍵證人說法前後一致，周不認罪，是行使訴訟防禦權，無法以此認定會串證，沒有需要收押的理由。