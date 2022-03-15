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陸軍前少將挪用加菜金遭重判？司法院：貪汙治罪條例是有效法律

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平因挪用漢光演習加菜金2880元，招待部屬與家人吃海產，被依軍人利用職務上機會詐財罪判刑4年6月定讞。行政院長蘇貞昌今日在立院表示，貪汙應該有貪汙犯意及犯行，很多判決社會譁然，「司法院應該自己也有斟酌」。司法院表示貪汙治罪條例是現行有效的法律，判決可受公評，若覺得刑度過高而要修法，司法院尊重。

司法院發言人張永宏表示，韓案適用的貪汙治罪條例是現行有效的法律，若認為條例的法定刑度過高，無法兼顧所有案情，而需另行修法，司法院基於權力分立原則，予以尊重。

張指出，貪汙治罪條例第5條的法定刑為7年以上有期徒刑之罪，縱使情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下，依條例第12條第1項規定，也僅得減為3年6月以上有期徒刑。據韓判決書記載，是依條例第5條第1項第2款、第12條第1項規定量處韓4年6月徒刑；至於同案張姓上士因於偵查中自白，並自動繳交全部犯罪所得2880元，另適用條例第8條第2項前段、刑法第59條規定2次減刑，因此判刑1年、緩刑3年。

至於使用加菜金核銷宴請下屬的眷屬所生費用，是否成立貪汙治罪條例第5條第1項第2款之罪？張永宏表示本案已確定，可受公評，若循非常上訴、再審等法定途徑尋求救濟，司法院也表尊重；司法院作為最高司法機關，不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見，以維護審判純淨空間。

韓豫平事件受到不少立委關切，司法院秘書長林輝煌14日到立法院備詢時，立委陳歐珀、葉毓蘭、劉建國等人也都質疑量刑標準。陳歐珀質疑質疑有人貪汙6千多萬也被判這刑度，立委不干涉法官審理，但量刑應注意比例。葉毓蘭認為韓案不公平，質疑是否無權無勢者就會被重判？

2015年7月1日時任花防部劉姓指揮官上任，得知郭姓政戰主任家人到花蓮玩，為盡地主、長官之誼，宴請郭和妻小孩到海產餐廳，韓豫平陪同出席，一行人花費5760元。花防部因漢光演習表現優異，獲2萬元加菜金，原應支付演習有功官兵，韓卻想討好指揮官，幫忙節省主官行政費，指示張姓上士挪用支付、核銷宴請郭家人餐費共2880元。韓否認犯行，但張姓上士坦承，稱韓身為參謀長，只要不驚動到指揮官都可以找他麻煩，不能期待他能違抗韓的命令，他只能聽從指示辦理。

法院認為韓應以高道德標準自持，卻為求表現，無視國軍要求忠誠軍風，踩踏紅線，有損國軍將官形象，危及整體領導統御力，犯後推諉卸責，態度不佳。

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平2015年挪用漢光演習的加菜金2880元，用來支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海鮮的費用，涉貪被判刑4年6月定讞。圖／聯合報系資料照
陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平2015年挪用漢光演習的加菜金2880元，用來支付花防部指揮官招待部屬與家人吃海鮮的費用，涉貪被判刑4年6月定讞。圖／聯合報系資料照

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