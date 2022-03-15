聽新聞
test
0:00 / 0:00
新光金控發言人李超儒涉內線交易案 晚間移送北檢複訊
新光金控前資深副總經理徐順鋆，被控在2018年新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，進場交易出售新光股票。台北地檢署今搜索約談徐順鋆、發言人李超儒等6人到案，晚間移送北檢複訊，不排除祭出強制處分。
新光金控在2018年4月24日宣布以換股方式，併購元富證券，1股元富證可換0.96股新光金，以23日收盤價來看，新光金是以約每股12元的價格「娶」元富，溢價18.8％，總價格130億元。新光金對元富證持股將從33.45％，提高為100％持股。
檢調獲報，徐順鋆、李超儒等人涉嫌於2018年間獲悉公司重大消息後，在內部人知悉重訊的禁止交易期間，進場交易出售新光股票，交易金額約100多萬元。
檢肅黑金專組檢察官林逸群今指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，並約談徐順鋆等6名犯罪嫌疑人到案，晚間移送複訊，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言