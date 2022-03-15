新光金控發言人李超儒涉內線交易案 晚間移送北檢複訊

新光金控前資深副總經理徐順鋆，被控在2018年新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，進場交易出售新光股票。台北地檢署今搜索約談徐順鋆、發言人李超儒等6人到案，晚間移送北檢複訊，不排除祭出強制處分。

新光金控在2018年4月24日宣布以換股方式，併購元富證券，1股元富證可換0.96股新光金，以23日收盤價來看，新光金是以約每股12元的價格「娶」元富，溢價18.8％，總價格130億元。新光金對元富證持股將從33.45％，提高為100％持股。

檢調獲報，徐順鋆、李超儒等人涉嫌於2018年間獲悉公司重大消息後，在內部人知悉重訊的禁止交易期間，進場交易出售新光股票，交易金額約100多萬元。