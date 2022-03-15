他到KTV歡唱卻偷櫃檯錢還清積欠朋友債務 下秒被抓走

30歲徐姓男子欠朋友錢卻無力償還，日前到台北市中華路上的KTV唱歌喝酒，竟趁酒意竊走KTV櫃檯內1萬元，犯後返回包廂掏出1500元還清向朋友借的錢，但KTV員工很快發現櫃檯金額短少，報警處理，徐男見員警上門，坦承犯案，警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，徐男欠多位朋友錢，卻無力償還，近日隨朋友到KTV唱歌喝酒，他酒後突發奇想，認為KTV現金流應該不少，遂獨自到KTV大樓9樓，見櫃檯人員忙於接待客人，闖入櫃檯竊走抽屜內1萬元，犯後若無其事搭電梯回到5樓包廂內與友人繼續歡唱。

徐男得手錢財，回到包廂後便大方掏出1500元現金，還清他與一名女性友人的欠款，但KTV員工很快就發現櫃檯現金短缺，立刻報警，轄區博愛路派出所員警獲報到場，徐男見事跡敗露，坦承犯案，被依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲，營業店家應妥善保管財物，貴重物品應置於上鎖的櫃內，切勿隨意放置，讓竊嫌有機可乘，也提醒民眾千萬不要為了一時貪念而做出違法行為，得不償失，警方將持續打擊不法，淨化治安，保護人民財產安全。

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