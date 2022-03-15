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里長募款再貪中油贊助款 交保跑去騷擾證人被抓回聲押

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前鎮區蘇姓里長去年為里上舉辦中秋活動，不僅向鄰長募款8萬6000元，還向中油浮報餐費補助，高雄市調處偵辦後，將蘇男依貪汙治罪條例移送雄檢偵辦，本月11日檢方以10萬交保後，隔日蘇卻請廠商另開不實估價單，還去騷擾其他證人，企圖串證，今檢方複訊後，以他有串證之虞聲押，法院裁定以15萬元交保。

去年9月，蘇男為了舉辦中秋晚會，召集里內其他鄰長開會，蘇直言因晚會經費不足，希望其他鄰長捐款贊助，後來20多名鄰長陸續捐款2000元至6000元不等，整個晚會總共募得8萬6000元經費。

活動前夕，蘇向麵包坊訂購2190個蛋糕，每個價值40元，總計8萬7600元，但蘇卻擅自拿麵包坊的空白收據，自行填入單價、數量各為200元、490個，以總金額為9萬8000元，向前鎮區公所申請中油補助。

去年12月中，中油將補助金額匯入麵包坊帳戶，麵包坊老闆娘察覺有異，詢問蘇男「訂購金額好像不一樣」，蘇僅回覆「知道了」，隔日再到麵包坊，領取補助金與實際訂購費用的差額，將1萬390元差額放入自己口袋。

高雄市調處接獲情資後，報請雄檢檢察官許紘彬指揮，帶回蘇男及麵包坊老闆娘等人釐清案情，11日檢方複訊後，蘇男以10萬元諭令交保，沒料他離開雄檢隔天，就請麵包坊協助製作不實估價單，還去騷擾其他證人，企圖串證為自己脫罪。

昨檢調拘提蘇到案，檢方認為全案人有多名證人、鄰長尚未具結到案，蘇卻藉機騷擾證人，認為他有串證之虞，向雄院聲押，今下午法院召開羈押庭，裁定蘇以15萬元交保。

高雄地院今下午裁定蘇姓里長以15萬元交保。記者張議晨／攝影
高雄地院今下午裁定蘇姓里長以15萬元交保。記者張議晨／攝影

麵包 中油 募款 貪汙

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