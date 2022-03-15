泛亞工程建設公司建設開發部副理 涉背信罪遭搜索約談

泛亞工程建設公司時任建設開發部副理陳佳享，被控在2021年間與包商合謀，趁進行博愛區合建案時，虛增費用，從中不法獲得約100萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處兵分4路搜索，並約談陳佳享等3人，全案朝背信罪方向偵辦。

檢調調查，泛亞建設前總經理張子文，前年12月與廠商秬豐公司的交易中，涉編列不實的會計科目，要旗下工地匯款500萬元給秬豐，於去年9月16日發動搜索並約談張子文與業者謝宜倫、泛亞業務黃銘祥等3人到案。

據調查，泛亞工程前年底承辦總重劃面積達45.09公頃的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，該重劃區域結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中的桃園捷運綠線等，並配合支援航空城計畫等相關公共建設，屬於大園地區的新興發展地區，工程經費約12億4873萬元。

張子文被檢舉收受500萬元工程回扣。台北地檢署檢察官詹騏瑋複訊後，去年9月16日凌晨依違反證交法特別背信、非常規交易等罪命張子文以100萬元交保。至於謝宜倫、黃銘祥則各以30萬元交保。