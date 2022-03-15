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新光金控併元富證券爆內線交易 檢調今約談前資深副總

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新光金控時任資深副總經理徐順鋆，被控在新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，進場交易出售新光股票。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，並約談徐順鋆等6人到案，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

新光金控在2018年4月24日宣布以換股方式，併購元富證券，1股元富證可換0.96股新光金，以23日收盤價來看，新光金是以約每股12元的價格「娶」元富，溢價18.8％，總價格130億元。新光金對元富證持股將從33.45％，提高為100％持股。

檢調獲報，徐順鋆、李姓協理等人涉嫌於2018年間獲悉公司重大消息後，在內部人知悉重訊的禁止交易期間，進場交易出售新光股票，交易金額約100多萬元。

檢肅黑金專組檢察官林逸群今指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，並約談徐順鋆等6名犯罪嫌疑人到案，預計晚間移送複訊，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

新光金控前發言人兼資深副總徐順鋆，被控在新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，涉嫌進場交易股票。台北地檢署今兵分5處搜索，並約談徐順鋆等6人到案。圖／本報資料照
新光金控前發言人兼資深副總徐順鋆，被控在新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，涉嫌進場交易股票。台北地檢署今兵分5處搜索，並約談徐順鋆等6人到案。圖／本報資料照
新光金控前資深副總經理徐順鋆。圖／本報系資料照片
新光金控前資深副總經理徐順鋆。圖／本報系資料照片

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