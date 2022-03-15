新光金控併元富證券爆內線交易 檢調今約談前資深副總

新光金控時任資深副總經理徐順鋆，被控在新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，進場交易出售新光股票。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索，並約談徐順鋆等6人到案，全案朝違反證交法內線交易罪方向偵辦。

新光金控在2018年4月24日宣布以換股方式，併購元富證券，1股元富證可換0.96股新光金，以23日收盤價來看，新光金是以約每股12元的價格「娶」元富，溢價18.8％，總價格130億元。新光金對元富證持股將從33.45％，提高為100％持股。

檢調獲報，徐順鋆、李姓協理等人涉嫌於2018年間獲悉公司重大消息後，在內部人知悉重訊的禁止交易期間，進場交易出售新光股票，交易金額約100多萬元。