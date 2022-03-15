屏縣枋寮鄉長才涉貪150萬交保 火葬場2員工收紅包被羈押

屏東縣枋寮鄉公所火葬場負責火化大體業務的許姓、吳姓臨時僱員，負責受理喪家申請遺體火化事務，被檢舉涉嫌透過殯葬業者媒介收受喪家「插班費」，昨天住處和辦公室被搜索，連同媒介的殯葬業者共7人送檢方複訊；檢方訊後諭知5人分別3萬、5萬元交保，向院方聲押許、吳2人，法院今中午裁准羈押。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，日前獲悉任職某鄉殯葬管理所火化場的許姓和吳姓員工，辦理鄉內殯葬管理所火化場安排遺體火化事宜，疑有貪瀆不法情事，檢察官盧惠珍成立專案小組，發交廉政署南部地區調查調查，經調查蒐證後，檢察官昨天指揮南調組及保安警察第5總隊，持搜索票搜索許、吳等人的住居所及辦公處所等共8處，查扣相關證物，隨即傳喚被告及相關證人11人次到案釐清案情。

她說，經檢察官盧慧珍、葉幸真、黃薇潔、林冠瑢及南調組駐署檢察官蔡杰承、黃昭翰訊問被告及相關證人後，認許 、吳2人涉嫌違反貪汙治罪條例第5條第1項第3款的對於職務上行為收受賄賂罪嫌，且所犯為5年以上之重罪，另有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押必要，今天凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，中午裁准，另5人涉嫌違反不違背職務交付賄賂罪嫌，2人交保5萬元，3人交保3萬元。