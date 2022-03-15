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影／保全無駕照「連闖2紅燈」拒絕攔查加速逃逸 正面對撞警車

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

吳姓保全昨天在台北市士林區中正路、文林路口，連闖2個紅燈，文林派出所邱姓員警，見狀立即上前攔查，但吳男加速逃逸轉入福國路巷弄，逃約800公尺，警用機車與吳男機車對撞，吳男倒地，車輛波及4輛機車，吳男遭依妨害公務、毀損罪嫌送辦。

擔任保全的吳男供稱，因為要趕著上班，怕被扣錢才會闖紅燈，因駕照早已被吊銷，如再被查獲違規，沒有錢付罰款，才會躲避警方攔查。

昨晚上6時許，吳男騎機車行經中正路、文林路口，涉嫌違規連闖2個紅燈，文林派出所邱姓員警見狀，立即上前攔查，但吳男見警方2度示意停車，反而拒檢加速逃逸，轉進福國路巷弄逃逸約800尺，員警追上前，直接以警用機車「正面相撞」強制攔停，現場波及周遭4部機車。

吳男右腳扭傷，表示不需就醫，邱姓員警則是輕微挫傷，警用機車磨損。吳男無照駕駛，且闖紅燈、攔查不停，全案依照妨害公務、毀損罪嫌送辦，並舉發闖紅燈。

吳男涉違規連續闖2個紅燈。記者蕭雅娟／翻攝
吳男涉違規連續闖2個紅燈。記者蕭雅娟／翻攝

妨害公務 保全 駕照

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