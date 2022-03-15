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拒絕網軍霸凌 民眾黨赴南檢按鈴申告

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦前天發文，呼籲台南市府公佈酒駕累犯個資的作法，要做就做全套全公開，別只做半套，遭網軍製作梗圖帶風向，蔡宛秦會同同黨參選人下午到台南地檢署按鈴申告。「不容白布被染黑」她強調，民眾黨向來堅決酒駕零容忍，竟遭網軍誹謗捏造她反對台南公布酒駕犯的假訊息而提告。

她表示，在新聞露出後，隨即收到友人私訊，網軍盜用個人照片並製造不實言論，做成梗圖散布在網路社群平台，意圖混淆視聽，「捏造誹謗本人反對公布酒駕犯」。最扯的是，還有南部某綠營立委助理也公然在line群組散布此梗圖。

蔡宛秦說，她在文中已明確表態個人堅決支持酒駕嚴懲，並支持公布酒駕犯個人資訊的作法。不料卻遭網軍惡意扭曲事實，台灣選舉選到要用網軍來摧毀任何批判執政黨的言論自由，真的可悲！如果連批判政府政策的權利都喪失，那台灣根本已走在獨裁的路上，哪裡民主進步了？

北、中西區參選人江明宗表示，酒駕問題民眾要的是具體改善措施，這些累犯連家庭都無法約束，公開個人資料不如直接介入要求勒戒。他說，民眾黨的議員參選人沒有反對公開個人資料，反對的是市府不敢直接面對問題核心，網軍側翼刻意曲解發言並且散播不實資訊，一定要透過司法讓這些躲在匿名帳號後的人接受教訓。

永康區參選人江品璁說，先前個人也遭到網路霸凌，真的非常無奈，類似這種利用網軍、側翼在網路上帶風向、造謠的舉動似乎已經成為台灣政治的日常。

新豐區參選人江國銘表示，若台灣選舉持續淪為一昧餵養網軍來做抹屎的動作，用網軍來防堵批判執政黨言論，解決提出問題的人，那台灣根本沒有真民主！連副總統、林秉樞都是公開認證有網軍存在，執政者何以卸責！現在網軍都公然散布不實梗圖，論民眾黨反對公布酒駕犯，試問執政黨針對這種假消息你們辦不辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦不滿遭網軍霸凌，下午會同同黨參選人到台南地檢署按鈴申告。記者邵心杰／攝影
民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦不滿遭網軍霸凌，下午會同同黨參選人到台南地檢署按鈴申告。記者邵心杰／攝影
蔡宛秦表示，在新聞露出後，隨即收到友人私訊，網軍盜用個人照片並製造不實言論，做成梗圖散布在網路社群平台，意圖混淆視聽。記者邵心杰／攝影
蔡宛秦表示，在新聞露出後，隨即收到友人私訊，網軍盜用個人照片並製造不實言論，做成梗圖散布在網路社群平台，意圖混淆視聽。記者邵心杰／攝影
蔡宛秦會同同黨參選人下午到台南地檢署按鈴，認網軍涉妨害名譽提告。記者邵心杰／攝影
蔡宛秦會同同黨參選人下午到台南地檢署按鈴，認網軍涉妨害名譽提告。記者邵心杰／攝影

酒駕 台南 民眾黨 網路霸凌 假訊息 假消息 個資

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