張魁兒子擄人逼債 律師辯「星二代不會犯罪」仍被判5月

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，圖為張魁(左)與張峰奇(右)。報系資料照

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，被檢方認定計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，律師認為「星二代」不會犯罪，台北地方法院今天依妨害自由罪判張覺引有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

法院2020年7月開庭，張覺引的律師搬出張魁的身分，遞陳報狀給法官說，張覺引是知名藝人的後代，不會與歹徒聯手犯案。

檢方起訴書指出，張覺引知道涂姓男子因故與黃姓男子的乾媽有債務糾紛，且知道黃姓、張姓男子監控涂，有意妨害自由討債，2018年7月1日下午向黃、張稱可與涂相約見面。

同日晚11時許，黃、張獲知涂被帶往台北市信義區松壽路「La Cafe」咖啡店內，夥同其他人從咖啡店將涂拖進車內，押往新北市樹林區樹新路，翌日3時，警方查緝尋獲涂，逮捕黃、張，張覺引涉犯幫助剝奪他人行動自由罪。

張覺引出庭否認犯罪，稱涂姓男子抱怨被人跟蹤，2018年7月1日他前往涂台北市農安街的住處，遇到黃、張，黃、張將他帶入大樓走廊，後來被坐有4個人、疑似BMW的黑頭車載走，他夾在後座中間。

張覺引說，車上有人問是否想幫忙解決債務，他則告訴對方自己是張魁的兒子，希望對方不要亂動手，一群人後來在行天宮附近把他丟包。

張覺引還稱，2018年7月1日當天晚上，他和涂約在西門町碰面，涂到時，他剛好想拉肚子，拉完2人就開車到信義區「La Cafe」咖啡，到了後他再去拉肚子，上完廁所回來，聽說涂已被擄走，於是去警局作筆錄。

事實上，2020年3月張覺引接受某媒體採訪時，曾表示與涂姓男子以兄弟相稱，無端捲入債務糾紛，為此不堪其擾。