兼球評賺283萬遭懲上訴失敗！石明謹宣布退休離開警界

北市交大員警石明謹因違法兼差遭懲戒，除了降級改敘，還被罰款20萬元，石不服提上訴懲戒法院今駁回，全案確定。對此，石明謹今在社群平台表示，決定上班上到3月底，提前退休離開警察工作，並與律師研究是否要聲請憲法法庭審理違憲事實。

石明謹不僅是知名的足球賽球評，同時也是北市交通大隊警員，在2011至2018年間擔任愛爾達電視台足球賽評論員190次，領車馬費合計283萬餘元，又擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，出席5次會議領車馬費5400元，觸犯《公務員服務法》，被降級與罰款，去年不滿判決上訴後，懲戒法院駁回維持一審判決確定。

石明謹表示，他尊重懲戒法院的判決，既然走上訴的程序，當然就是要接受判決的結果，向不公平的體制挑戰，向僵化的傳統挑戰，絕對不是容易的事，從來沒有認為會輕易得到認可，要改變幾十年的舊觀念沒那麼簡單，但這不代表所做的努力是無效的。

石明謹還提到自己只會上班上到3月底，提前退休離開警察工作，因為北市府一再強調他嚴重損害政府信譽，所以會選擇停止損害，對北市府來說這將會是一件好事，「希望北市府在這之後能夠恢復信譽，祝福他們」。