快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兼球評賺283萬遭懲上訴失敗！石明謹宣布退休離開警界

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市交大員警石明謹因違法兼差遭懲戒，除了降級改敘，還被罰款20萬元，石不服提上訴懲戒法院今駁回，全案確定。對此，石明謹今在社群平台表示，決定上班上到3月底，提前退休離開警察工作，並與律師研究是否要聲請憲法法庭審理違憲事實。

石明謹不僅是知名的足球賽球評，同時也是北市交通大隊警員，在2011至2018年間擔任愛爾達電視台足球賽評論員190次，領車馬費合計283萬餘元，又擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，出席5次會議領車馬費5400元，觸犯《公務員服務法》，被降級與罰款，去年不滿判決上訴後，懲戒法院駁回維持一審判決確定。

石明謹表示，他尊重懲戒法院的判決，既然走上訴的程序，當然就是要接受判決的結果，向不公平的體制挑戰，向僵化的傳統挑戰，絕對不是容易的事，從來沒有認為會輕易得到認可，要改變幾十年的舊觀念沒那麼簡單，但這不代表所做的努力是無效的。

石明謹還提到自己只會上班上到3月底，提前退休離開警察工作，因為北市府一再強調他嚴重損害政府信譽，所以會選擇停止損害，對北市府來說這將會是一件好事，「希望北市府在這之後能夠恢復信譽，祝福他們」。

石明謹最後說，自己會和律師研究是否要聲請憲法法庭審理違憲事實，雖然已不關己事，也根本不用浪費時間跟金錢，但這不是只有一個人的問題，涉及所有公務人員的權利，希望以後的公務人員都能有自由的工作權，也有自由參加各種民間社團的權利。

石明謹在社群平台發文表示，自己只會上班上到3月底，提前退休離開警察工作。圖／聯合報系資料照
石明謹在社群平台發文表示，自己只會上班上到3月底，提前退休離開警察工作。圖／聯合報系資料照

北市 足球

延伸閱讀

柯P嗆大彎北段代金要中央「喊價」 花敬群：政治口水

交警石明謹兼球評賺283萬降級改敘 上訴遭打臉確定

北市確診男4天足跡曝光 曾搭板南線、北市府、杭南郵局

足球／烏克蘭球員命喪戰火 名球評：不知多少人能活著回來

相關新聞

當年被迫收6飛機…華航溢付租金逆轉勝 交通部得吐1.7億

中華航空公司和交通部民航局1989年至1993年間簽訂6架飛機租賃合約，1997年間民航局指契約移轉租賃物所有權的約定違...

新光金控發言人李超儒涉內線交易案 晚間移送北檢複訊

新光金控前資深副總經理徐順鋆，被控在2018年新光金控併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間，進場交易出售新...

康友詐201億 黃文烈等29人遭訴

康友ＫＹ公司前董事長黃文烈與陸商王命亮，涉編製不實財務報告，營造康友營收假象，使投資大眾誤信而進場買入股票，遂行證券詐欺...

涉內線 新光金前、現任發言人交保

新光金控顧問徐順鋆被控於二○一八年任職資深副總經理時，於新光金併購元富證券的重大訊息發布前，在內部人禁止交易期間進場出售...

監院彈劾喬建中 送懲戒法院

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）前專委喬建中一行五人，去年五月鋸樹木生火釀玉山森林大火，監察院昨天全票通過彈劾，將移送懲戒法...

名媛李珍妮PO文指購物專家是「渣女」 判刑4月

名媛李珍妮懷疑購物專家古瀞涵搶她男友、「衣架大王」陳友亮，在臉書、購物台粉絲專頁貼文指古瀞涵是「小三」、「渣女」等；台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。