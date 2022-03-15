助理教授罵大學校長「痞子」無罪 法官：只是意見表達

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助理教授罵大學校長「痞子」無罪 法官：只是意見表達
新北市東南科技大學資訊科技系助理教授蔡長達因教師升等不及格，在校務信箱指校長李清吟「痞子」等，被訴誹謗、公然侮辱，台北地方法院審理認為，蔡只是意見表達夾敘夾議，不是全然抽象、謾罵，判蔡無罪。可上訴。
蔡因教師升等評定及年終獎金，對李不滿，2019年12月8日上午，在校務信箱傳「教育部駁回本人升等申訴案最關鍵的證詞是校長所提供的偽證」、「校長在行政訴訟的答辯書卻像痞子一樣」、「校長卻是什麼都要就是臉不要」。
李清吟認為，蔡傳送的內容全校300位教職員都看得見，提告誹謗、公然侮辱，檢察官起訴蔡。
蔡辯稱，他說李提「偽證」，是李讓中央教師申訴評議委員會駁回他的申訴，又在行政訴訟答辯狀記載不實事項，沒有誹謗之意。
蔡辯，說李是「痞子」、「什麼都要就是臉不要」，是因他告李妨害名譽時，李跟檢察官狡辯，痞子是說話不算話的人，也沒有公然侮辱。
法官認為，蔡發表的言論不涉及私德而與公共利益有關，蔡非法律人，用「偽證」描述主觀上認為與事實不符的事，與誹謗罪構成要件不合。
此外，蔡在郵件中提及「痞子」、「校長卻是什麼都要就是臉不要」，是陳述事實及意見表達夾敘夾議，不是全然抽象、謾罵，蔡針對的是升等案、國家司法權行使，也可受公評，不是對李的日常舉止全盤非難。
法官認為，本案應以蔡長達的言論自由保障為優先，李清吟任校長期間，操守、品格如何自有公評，不會因蔡而貶損，判蔡無罪。
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