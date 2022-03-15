義富商與空姐女小孩成三明治 無法行使親權也要愛孩子

義大利藍姓富商8年前與台籍詹姓空姐未婚生下8歲幼女，雙方未結婚，藍為爭女兒監護權跨海，引發社會關注，台北地方法院裁定藍取得單獨監護權。司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今在例行記者會中表示，近年離婚和親子事件平均約占全部家事調解請求項目8成以上，影響子女身心發展最直接的因素，往往不是事件本身，而是父母衝突的強度。

謝靜慧表示，推動家事調解的目的是「讓溝通成為可能」，因此司法院追求的家事調解是「以子女為本位」的家事調解，並以「離婚夫妻，合作父母」為努力方向。希望能在家事調解程序中，促進當事人平等對話，恢復家庭自治能力，減少對孩子的傷害，並共同尋找合理解決紛爭的方法，進而自動履行調解（和解）成立內容或裁判結果。

「父母離婚，孩子不是當事人」謝靜慧認為夫妻可以離婚，但要合作照顧孩子，成為友善的父母，不要讓孩子成為「三明治小孩」。未來，司法院將優化精進二審法院家事調解效能，並推動調解型律師參與家事調解機制，讓孩子的真正心聲，在大人們的爭執中也能被聽到，達到兒童權利公約揭櫫的「未成年子女最佳利益」、「自我健全成長發展權」目的。

司法院希望推動在地化家事調解團隊，並增加輔助人力，以建立優質的家事調解行政團隊。從數據上來看，從2018年至2021年，家事調解以子女為本位的溝通也從55.5%成長至62.18%，提升調解效能。

司法院發言人張永宏以劇集「少年法庭」、「婚姻故事」來說明少年在父母關係中的為難。張說，當父母互揭瘡疤、不歡而散時，有沒有想過孩子怎麼想？孩子也許是受到最大痛苦的人。