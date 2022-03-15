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警官載薑母鴨女回辦公室 涉詐公務車50元油料不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市警局張姓警官，去年大年初二晚上吃薑母鴨，竟在初三凌晨「外帶」薑母鴨店老闆的女兒回辦公室過夜，上午再開公務車親送返家。張男遭檢舉後倒台，從士林分局副分局長職務，遭調往民防管制中心專員，警局依詐取油料罪嫌送辦；張男雖認罪，但檢方不認為他貪圖僅50元油料費，給予不起訴處分。

張男擔任士林分局副分局長1年多，去年大年初三值班，初二晚上到某家薑母鴨店用餐，2021年2月14日凌晨0點31分，張男駕駛分局公務車，到文林路、德行西路口，載許薑母鴨店老闆女兒M小姐（化名）返回分局辦公室，監視器畫面開下張男帶著M小姐進入辦公室，當天上午11點10分，再次開公務車，載她回到北投住處。

全案遭人檢舉後，督察組、督察室展開調查，發現已婚警官，在值班時間開公務車載與公務無關女性友人回辦公室過夜，又開公務車送回家，記過2次調整為非主管職務，2021年3月8日調往北市警局民防管制中心專員。

張男涉嫌以上開方式，把公務車作為私人交通工具使用，計算行車里程消耗油料費，涉嫌詐取油料50元，遭北市警局依照刑法134條瀆職罪章及刑法339條2項，公務員假借職務上機會詐欺得利罪嫌送辦。張男多次出庭，他坦承犯行，確實把公務車不當作為私人用途，但辯稱沒有意圖詐欺得利。

士林地檢署認為，張男和蘇姓司機各有1把公務車鑰匙，張男有使用公務車權限，且不需經過他人核准，開公務車過程中，沒有用公務加油卡加油，難認有對士林分局或加油站員工施用詐術，縱使張男使用公務車代步，而取得車輛或油料利益，但沒有施用詐術證據，難以用詐欺罪起訴。

不起訴書指出，士林分局行政組承辦2021年2月車輛油脂費核銷，最後是江姓副分局長核可此業務，難認張男有違背任務的背信犯行。再者，張男平常在轄區派出所督勤時，多次沒有在「員警出入登記簿」填載出入記錄，不能因未如實填寫用車或出入登記等資料，就認定涉嫌詐欺。

檢察官認定，張男違反規定使用公務車，僅相當取得約50元油料，實在難認他有貪圖微小利益的主觀犯意；50元油料因不具不法所有意圖，不構成竊盜罪，使用公務車所獲得免付油料利益，應屬民事求償，與刑責無涉。

檢察官痛批，張男身為警分局副分局長「不知潔身自處以爲同仁模範」竟在值班時間，使用公務車接送與公務無關的女性友人，往返辦公場所及女性友人住處，雖已違反機關內部人員進出、公務車輛使用管考措施，但此行為不符詐欺、背信、竊盜罪嫌的構成要件，全案罪嫌不足，不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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