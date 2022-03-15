纏訟43年 一銀押匯案82歲老員工仍討薪 原判賠的880萬元沒了

第一銀行中山北路分行前襄理柯芳澤43年前捲入押匯案，遭押925天，案經多年審理，更12審改判他無罪，2007年最高法院駁回檢方上訴確定。柯當年被記兩大過免職，他提請求給付薪資訴訟，向一銀求償1348萬元，柯先前已獲賠400萬，台灣高等法院前審再判一銀賠880萬元，但此部分遭最高法院廢棄。高院更一審今改判一銀免賠880萬元。

高院前審原本判決再判一銀給付880萬元給柯，一銀上訴，最高法院認為柯芳澤（82歲）是本於雙方僱傭契約及一銀員工懲戒實施辦法規定，請求一銀給付按薪資調整表計算與前案及再審判決的薪資差額880萬6620元本息，兩訴似基於同一原因事實所涵攝的法律關係，廢棄、發回更審。此外，柯也向一銀提給付退休金訴訟，台北地方法院判一銀應付504萬餘元，高院今下午也將行言詞辯論程序。

1979年一銀被「台運」等公司詐騙巨額押匯金，當時有15人被起訴，柯芳澤遭波及，一銀以「對於作業過程與銷帳方式均違反總行規定，擅自逾越權責，並未依規定簽註准駁，使本弊案擴大，情節重大」為由，將柯記大過兩次免職。後來圖利罪修正，柯逆轉無罪，官司歷經28年。

柯芳澤因遭押聲請國賠，獲賠462萬5000元；無罪確定後，再訴請確認和一銀間的僱傭關係存在，請求一銀給付1979年2月28日至1995年10月28日薪資。高院認為免職處分違法，判一銀賠柯292萬元本息，但部分駁回。

2017年間，柯就判決駁回部分提再審，高院改認定雙方僱傭關係終了時間至2000年10月28日。一銀審理中才提出平均薪資表，柯發現應領取薪資總額應是1348萬餘元，扣除前案、再審訴訟判一銀賠的400萬外，主張還應補「差額」。

一銀以時效抗辯，但高院前審認為薪資調整表由一銀持有，這種證據提出難度「非勞工所能負擔」。柯在前案訴訟時多次聲請一銀提出薪資調整表，法院也命一銀提出，但一銀都未照辦；前審認定雇主延宕提出、規避責任，違反誠信、公平正義，屬權利濫用。

一銀不服敗訴，上訴最高法院，最高法院針對880萬元判賠部分廢棄、發回。