少將挪用加菜金遭判4年半惹議 蘇揆：司法院應斟酌

前花東防衛司令部少將參謀長韓豫平，7年前被控不法挪用加菜金2880元，招待部屬的妻兒等三位「民間人士」，被依貪汙罪判刑4年半定讞，引發朝野關切。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢時表示，法官要斟酌情況，貪汙應該有貪汙犯意及犯行，之所以今天很多判決社會譁然，司法院應該自己也有斟酌。

國民黨立委陳以信今在立法院質詢時質疑，此案有量刑比例及違法認定問題。立法院外交國防委員會在各會期到很多部隊視察，也都發加菜金、一起吃飯，民意代表、後備人士等都不是部隊人員，如果可以認定違法，那請他們吃飯的部隊長都貪汙了？

蘇貞昌答詢，此案他也同樣關心。他在學法時受教於刑法大儒韓忠謨，其著作「刑法原理」序中寫到「法條有限而世事無窮，欲以有限之法條，繩無窮之世事，在所難能。」所以才需要法官判斷，法官要斟酌情況，「貪汙應該有貪汙犯意及犯行，不能吃飯一來就說貪汙。」

蘇貞昌也說，他作為行政院長不好批評司法院，「不過我的意思，委員應該聽得懂，」之所以今天很多判決引起社會譁然，司法院應該自己也有斟酌。

至於後續如何處理，法務部長蔡清祥表示，法務部會蒐集各界意見，交由最高檢察署研究非常上訴的可能性，也遵照國防部及退輔會對此事看法，提供行政上的解釋，再從法律上提供最高檢察署參考。

國防部長邱國正表示，公款法用的概念在軍中樹立很嚴格，至於加菜金有其規定，他不去辯解，因為法官認定後，站在照顧袍澤立場，國防部仍要幫他做說明。

陳以信表示，作業規定設計須有彈性，任何民間人士吃了加菜金就是貪汙，事情很嚴重，國防部不能事發後再用袍澤角度照顧。蘇揆也說，「我認為委員講的有道理；」邱國正說，可以來調整。