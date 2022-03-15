男欠債遭逼下跪還錢 攜鐮刀尋仇砍死債主判13年

高雄戴姓男子不滿莊姓男子頻頻討債，還持球棒、電擊棒脅迫戴男下跪還錢，涉嫌持大砍刀尋仇，將莊男砍死，高雄地院依殺人罪判刑13年，今高雄高分院宣判，維持一審判決。可上訴。

判決指出，戴男（25歲）積欠莊男（33歲）債務，前年10月8日被莊男持球棒及電擊棒脅迫，逼他下跪還錢，整個過程還被莊男錄影存證；後來莊男得知戴男的蔡姓女友也有欠錢，藉故結識蔡女。

戴男不滿莊男頻頻討債，又藉故騷擾蔡姓女友人，去年10月18日深夜10時許，戴男發現莊男跑到蔡女家中，備妥一把大砍刀前往苓雅區的某棟大樓，莊男也知道戴男要來尋仇，在蔡女房內等候。

上樓後蔡女一開門，戴男就以粗話嗆莊男「「你去林北上班的所在登我，是在登三小」，隨即持大砍刀朝莊男揮去，雙方從屋內扭打到電梯門口，因莊男大動脈遭砍斷，血流不止敗下陣來，送醫急救後不治，案發後戴男鎮定離開大樓，留下錯愕的蔡女，警方獲報後，案發後10小時迅速逮到戴男。

戴男雄院審理時坦承動手，但否認有要致莊男於死，戴男辯稱，是莊男先持球棒動手，他是為了反擊防衛，才會拿刀砍莊男。法官勘驗相關事證，發現戴男進入蔡女房內時，早已準備好大草刀，可見他是有備而來，打算與莊男鬥毆，因此有攻擊莊男的犯意存在，無主張防衛權的餘地，不採信戴男說詞。